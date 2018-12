18 attaques de distributeurs automatiques en Belgique en 2018

En 2018, 18 attaques de distributeurs automatiques ont eu lieu en Belgique, selon des chiffres provisoires de la fédération bancaire Febelfin. L’an dernier, il n’y avait eu que deux tentatives, pour aucune en 2016 et 2015.

Ces chiffres ne comprennent pas les faits de vandalisme ou de cambriolage. Il s’agit uniquement des attaques – réussies ou non – menées à l’aide de gaz ou d’explosifs.

La dernière attaque fructueuse a eu lieu fin juin, les dernières n’ont plus jamais eu le même succès, rapporte Febelfin.

En novembre dernier, la fédération s’était concertée avec la police, et les ministres d’alors de l’Intérieur et la Justice, Jan Jambon et Koen Geens, pour lutter contre ces attaques. Les banques avaient de leur côté pris diverses mesures préventives sur base d’analyses de risques: moins d’argent liquide dans les distributeurs, qui bénéficient eux-mêmes d’une sécurisation accrue, et l’installation de systèmes de détection capables de repérer rapidement les tentatives d’effraction de ces appareils.

Ce genre de faits peuvent entre autres être qualifiés de vols aggravés, d’organisation criminelle et d’incendie volontaire, et mener à des peines de prison de 30 ans.