Mercato: Carlinhos annonce sa volonté de quitter le Standard

Sur une voie de garage depuis le début de cette saison, le médian offensif brésilien ne compte plus faire de vieux os au Standard.

Recruté par Ricardo Sa Pinto à l’été 2017 en provenance d’Estoril, Carlinhos n’aura jamais réellement percé à Sclessin. S’il a tout de même pris part à 32 matches toutes compétitions confondues la saison passée , il n’a inscrit que 3 buts. Et depuis le début de la présente campagne, Michel Preud’homme ne l’a fait monter au jeu qu’à trois reprises.

Le Brésilien de 24 ans ne compte visiblement pas aller au bout de son contrat qui court jusqu’en 2021. Il a annoncé sur Instagram qu’il était temps pour lui de «vivre une nouvelle aventure dans le football». Le Standard n’a pas encore réagi et on ne sait pas encore où l’ancien joueur de Leverkusen, Regensburg, Thoune et Aarau évoluera à la reprise.

