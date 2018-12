Déjà la fin de l'histoire pour Sarmiento à l'Excel

Annoncé dans la sélection pour le match à l'Antwerp, le vif ailier colombien était finalement déjà rentré au pays suite à une rupture de contrat inattendue.

Présent de façon logique dans la sélection de dix-neuf noms prévus par Bernd Storck pour le dernier match de l'année de l'Excel à l'Antwerp (défaite 2-1), le petit ailier colombien, Andres Sarmiento, n'apparaissait finalement pas sur la feuille de match au Bosuil. C'est Christophe Diedhiou qui le remplaçait. En prenant les renseignements sur cette absence, on a eu droit à une grande surprise, puisque le chargé de communication du club hurlu a annoncé que l'élément de 20 ans était déjà rentré en Colombie à la suite d'une rupture de contrat avec effet immédiat.

La raison précise qui a poussé l'Excel et le joueur sud-américain à aboutir à cette décision n'a pas été communiquée. Cette issue est d'autant plus inattendue que Bernd Storck venait de vanter les mérites de celui qu'il voyait comme "un attaquant central avec un vrai potentiel et promis à un bel avenir grâce à sa vitesse." Ce sont les mots que le coach de l'Excel avait utilisés à la suite du déplacement à Eupen où Sarmiento était titulaire à la pointe de l'attaque. Cela s'inscrivait dans la lignée d'une confiance accordée par Storck qui, après l'avoir inclus plusieurs fois dans sa sélection, lui avait donné sa chance en tant que titulaire contre Genk et Zulte Waregem, ainsi que lors du huitième de finale de la Coupe contre Ostende.

Signature dans l'indifférence

Avant l'arrivée de l'entraîneur allemand, Sarmiento n'entrait pas du tout dans les plans de Frank Defays. Arrivé de nulle part pour participer au stage estival aux Pays-Bas, le Colombien avait été testé durant plusieurs semaines, malgré des échos très négatifs au sujet de son niveau. Alors que son futur ne semblait pas s'inscrire au Canonnier, on avait finalement appris, par hasard, qu'il avait fini par signer un contrat. Une signature dans l'indifférence la plus totale qui n'a même pas été officialisée par le club ...

Entre cet engagement mystère et le départ surprise de ce début de semaine, c'est donc finalement toute l'histoire de Sarmiento à Mouscron qui aura été particulière ... Faut-il y voir là derrière le jeu d'investisseurs? Cela signifierait-il le refroidissement d'une piste de racheteurs colombiens qui tenaient la corde à un moment donné pour reprendre les parts à vendre de Pairoj Piempongsant?

Voilà une énigme de plus à placer dans la longue série qui plane au-dessus du Canonnier ...