Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce jeudi

Le «remanufacturing», une nouvelle technique économique ?; Miracle à Noël: la police retrouve son sac rempli de cadeaux ; Mpoku, auteur de l'unique but, savoure la victoire contre Charleroi... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 27 décembre.

1

Le réusinage, nouveau modèle d’économie circulaire

C’est une tendance écologique et un vrai business. Le «remanufacturing» industriel offre du neuf sur le marché. De l’économie 100% circulaire. Il permet aux entreprises de réduire leur impact environnemental. Mais en offrant des produits refabriqués moins chers et de qualité, l’entreprise peut aussi répondre de manière plus flexible aux demandes de ses clients.

+ À DÉCOUVRIR ICI

2

ANALYSE | Quand l'État doit rapatrier six enfants de Syrie

L’arrêt de référés de la dixième chambre néerlandophone du tribunal de première instance de Bruxelles, développé sur vingt-trois pages, est très longuement motivé. Mais sa conclusion est limpide: l’État doit tout mettre en œuvre, sous peine d’astreintes, pour rapatrier les six enfants de deux veuves présumées de combattants du groupe État Islamique (EI), originaires de Borgerhout (Anvers), détenues dans le camp de réfugiés d’Al-Hol, au Kurdistan syrien.

+ À DÉCOUVRIR ICI

3

FOOTBAL | Mpoku après la victoire du Standard à Charleroi: «Je savoure une belle revanche»

Auteur de l’unique but de la rencontre, Paul-José Mpoku voulait manifestement régler quelques comptes dans ses propos bien sentis d’après-match.

+ À DÉCOUVRIR ICI

4

Miracle de Noël à Mouscron: la police retrouve le sac de cadeaux

Lundi soir, Noël a été célébré dans bien des chaumières. L’une des familles n’oubliera pas de sitôt son réveillon vécu en la rue de Menin…

«Nous fêtions Noël chez ma sœur. Peu après 3 heures, nous avons décidé de rentrer chez nous, à Dottignies», relate Sophie Vanhoenacker qui avait demandé à son fils de gérer le gros sac de cadeaux dans lequel se trouvaient du parfum, de l’alcool, de l’argent, un bon d’achat… Entre la voiture pleine à l’arrière et la nécessité de dégivrer la voiture, les esprits se sont égarés au clair de lune et le sac a finalement été oublié sur le trottoir.

+ À DÉCOUVRIR ICI

5

RDC: le président élu avant la fin du scrutin

À l’heure présente, les élections présidentielle, législatives et provinciales, reportées d’une semaine en République Démocratique du Congo (RDC) restent programmées pour ce prochain dimanche. Sauf à Yumbi, Butembo, Beni-ville et dans le territoire de Beni, en proie à des violences incessantes et à la fièvre Ebola, où les électeurs seront appelés aux urnes le 30 mars prochain. Mais plus pour élire le président de la République, dont la proclamation est annoncée par la Commission électorale nationale indépendante pour le dimanche 6 janvier, et sa prestation de serment pour le 18!

+ À DÉCOUVRIR ICI

6

La lettre d’un avocat MR à Charles Michel

Une lettre au premier ministre Charles Michel dénonçant la situation «catastrophique» du palais de justice de Namur: c’est l’initiative d’un avocat du barreau de Namur, par ailleurs conseiller communal MR à Assesse.

+ À DÉCOUVRIR ICI

7

FOOTBALL | Tous les résumés en vidéo de mercredi en Pro League

Charleroi-Standard, Cercle-Eupen, Genk-Gand,... Découvrez tous les résumés en vidéo des matches de la Pro League de ce mercredi.

+ À DÉCOUVRIR ICI

8

Les vacances de Stéphanie et Jérémy: traverser Majorque en trail

Stéphanie Cappelle et Jérémy Morren ont avalé plus de 140 km avec un dénivelé de 5 400 m de D + lors de vacances… sportives.

+ À DÉCOUVRIR ICI

9

Les feux d’artifice ont-ils toujours autant la cote?

À l’approche du Nouvel an, les magasins de feux d’artifice sont prêts à vous conseiller pour une étincelante soirée.

+ À DÉCOUVRIR ICI

10

CULTURE | Retour à l’état préhistorique

Une pandémie provoque une régressionde plusieurs millénaires chez les hommes et les animaux. C’est le sujet d’«Erectus» de Xavier Müller.

+ À DÉCOUVRIR ICI