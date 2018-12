Sorti sur blessure, Kabasele rassure ses fans: «Merci au poteau de m’avoir rendu visite à l’hôpital»

Forcé de quitter le terrain contre Chelsea après avoir heurté le poteau de son but, le défenseur de Watford Christian Kabasele a rassuré ses fans avec l’humour qui le caractérise.

Mercredi, c’était jour de «Boxing Day» en Premier League. Si Eden Hazard a brillé avec un doublé victorieux, Christian Kabasele a eu moins de chance en face, dans les rangs de Watford.

En tentant d’empêcher Willian de pousser le ballon au fond du but, le Diable rouge a heurté le poteau de plein fouet. La douleur étant trop forte, Kabasele a dû quitter la pelouse après un quart de jeu. Et ce, alors qu’il était titularisé pour la 5e fois d’affilée.

Transporté à l’hôpital pour passer des examens, le défenseur a tweeté ce matin pour rassurer ses fans avec humour. «Bonjour tout le monde. Espérons que rien ne soit cassé mais ça fait encore fort mal. Beau geste de la part du poteau qui m’a rendu visite à l’hôpital. Merci pour vos messages. J’espère être rapidement de retour.»

Good morning everybody .Hopefully nothing broken but still have big pain🤕 Great gesture of the goal post who visited me at hospital 🤭 Thank you for your messages I hope to be back as soon as possible 🐝 #watfordfc