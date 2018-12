VIDÉO | La fillette interrogée maladroitement par Trump croit toujours au père Noël

On aurait pu se demander si Donald Trump n’avait pas ruiné le Noël d’une petite fille après sa question maladroite à la veille de Noël, mais la jeune Collman Lloyd va bien et croit toujours au père Noël.

À la veille de Noël, Donald Trump avait une nouvelle fois fait le buzz en demandant à une fillette de 7 ans si elle croyait encore au père Noël, soulignant que c’était rare, à cet âge-là. La question maladroite du président américain avait fait le tour du Web.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1