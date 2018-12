Décès de Sigi Schmid, l’ex-entraîneur de légende du LA Galaxy

L’ancien entraîneur du Los Angeles Galaxy, Sigi Schmid, recordman du nombre de victoires en MLS (Major League Soccer) américaine, est décédé le jour de Noël à l’âge de 65 ans, ont annoncé ses proches.

Schmid, qui avait quitté ses fonctions au LA Galaxy début septembre, était en attente d’une greffe du cœur au centre médical UCLA, où il avait hospitalisé il y a trois semaines.

«Notre famille est profondément attristée par son décès et doit prendre le temps pour faire son deuil et pleurer la perte d’un extraordinaire mari, père, dirigeant et mentor», ont déclaré les proches du technicien dans un communiqué rendu public mercredi.

De son côté, le commissaire de la MLS, Don Garber, s’est déclaré «dévasté par l’annonce du décès de Sigi Schmid. Sigi restera comme l’une des figures majeures dans l’Histoire de notre ligue».

Schmid détient un nombre record de victoires en MLS, avec 266 succès lors de ses 18 ans de carrière en tant qu’entraîneur.

Né en Allemagne de l’Ouest, il avait émigré en Californie à l’âge de quatre ans. Outre le LA Galaxy, il avait notamment entrainé Colombus Crews et les Seattle Sounders.

Il avait remporté deux fois le titre de champion MLS, en 2002 avec Los Angeles Galaxy puis en 2008 avec Columbus Crew, et cinq fois la Coupe des États-Unis.

Un de ses anciens joueurs, l’ex-anderlechtois Sacha Kljestan, a réagi sur son compte twitter. «RIP Sigi Schmid. Tu m’avais remarqué et tu m’as donné ma chance. Je t’en suis très reconnaissant. Mais le plus important c’est tout ce que tu as donné au football dans ce pays. Tu vas beaucoup manquer…»