Les passagers de deux attractions bloqués pendant plus d’une heure dans le froid à Plopsaland

Deux montagnes russes de Plopsaland se sont brutalement stoppées alors qu’une cinquantaine de passagers étaient présents sur les attractions.

Les 50 visiteurs qui étaient présents sur les attractions «Heidi The Ride» et «Bos Van Plop» n’ont pas eu de chance au lendemain de Noël. Ce mercredi vers 15 h, les deux montagnes russes du parc d’attractions de La Panne se sont subitement arrêtées à cause de divers problèmes techniques, comme le rapporte la VRT.

Si 14 personnes ont pu être rapidement évacuées de l’attraction «Heidi The Ride», l’opération a été plus périlleuse pour les 14 autres passagers puisqu’ils ont d’abord dû être équipés d’un harnais de sécurité avant d’être évacués.

Une vingtaine de personnes ont également été libérées de l’attraction intérieure «Bos van Plop».

Dans un froid glacial, il a fallu attendre 16 h 15 pour libérer tout le monde et tous les passagers bloqués ont reçu une boisson chaude en compensation. Pas sûr que ça leur fasse oublier cette désagréable expérience.

Één van de rollercoasters in Plopsaland staat al meer dan een kwartier geblokkeerd. Gelukkig hebben ze daarboven een mooi zicht op Veurne! pic.twitter.com/sS49VKHmgR — Tom Van Rompaey (@TomVanRompaey) 26 décembre 2018