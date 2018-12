Euromillions Basket League - Ostende gagne le Clasico, le Brussels s'en sort en prolongation dans son match évènement

(Belga) La grosse affiche de la 12e journée du championnat de Belgique de basket opposait Ostende à Charleroi dans un Clasico qui a tenu toutes ses promesses. Les Carolos ont bien pensé pouvoir venir faire chuter les Ostendais qui se sont pourtant imposés 88 à 82 pour conserver la tête au classement.

Les Côtiers de Dario Gjergja avaient subi la loi du Brussels la semaine dernière. Ils ont encore été accrochés par les Carolos de Niksa Bavcevic qui restait lui sur un cinq sur cinq depuis son intronisation au Spiroudôme. A la mi-temps, le marquoir indiquait 46 partout. Ostende est allé chercher sa victoire dans le 4e quart (26-19) avec cinq joueurs à plus de dix points dont Nemanja Djuricic et Loic Schwartz (16 points chacun). L'autre centre d'intérêt de l'Euromillions League se concentrait à Forest National, où avait été délocalisé, comme c'est devenu une tradition, un match du Brussels. Devant près de 4.000 spectateurs, les Bruxellois de Serge Crèvecoeur, qui restaient sur cinq victoires de suite (dont les trois derniers à Charleroi, Anvers et surtout contre Ostende), ont été chercher une victoire après prolongation face à Alost qui menait pourtant 30-42 à la mi-temps. Les Bruxellois ont joué à l'élastique durant le 3e quart temps et sont revenus à deux unités (65-67) à 5 minutes du terme, Alost a gardé la main dans le money time jusqu'à 7 secondes de la fin lorsque Mike Smith (12 pts) égalisait à 75 partout (sur son deuxième panier à trois points d'affilée). Le Brussels arrachait la victoire en prolongation 88 à 87 avec notamment 18 points (6 rebonds) pour Ivica Radic et 17 pour Caleb Walker alors que Domien Loubry a inscrit 13 points (pour 6 assists). Un autre rendez-vous du Brussels, délocalisé au Palais 12, est déjà programmé dans le même genre le 29 mars face à Ostende. Autre point fort, le derby wallon entre Mons-Hainaut et Liège où les Liégeois sont passés devant à la pause (41-46). Les hommes de Daniel Goethals ont cependant bien mis les choses au point en seconde période pour s'imposer 101 à 78 avec notamment 23 points de Chris Jones. Les Montois ont fait la différence dans le troisième quart temps avec un cinglant 27-8 pour terminer en force par un 33-24 dans le dernier quart. Xavier-Robert François et Allyn Fuller Hess ont rajouté chacun 17 unités. Anvers n'a éprouvé aucune peine à se débarrasser de Louvain 63-90 (mi-temps: 25-39) alors que Limbourg United donnait une leçon à Kangoeroes Malines 98-83 (mi-temps: 50-41). Jeudi aura lieu au Lange Munte, le All Stars Game avec notamment une rencontre entre une sélection des meilleurs joueurs belges du championnat contre les meilleurs étrangers de l'Euromillions League. La reprise en 2019 pour le championnat de Belgique est prévu le week-end des 11 et 12 janvier. (Belga)