Miracle de Noël à Mouscron: la police retrouve le sac de cadeaux

«Comme quoi il faut croire au miracle de Noël. Le sac rempli de cadeaux a été retrouvé par la police de Mouscron. Un immense merci à Kurt et Clément», écrit Mme Vanhoenacker sur facebook. Com.

Un sac de cadeaux oublié sur le trottoir, des fêtards qui le fouillent durant la nuit et un combi de police qui trouve le manège étrange.

Lundi soir, Noël a été célébré dans bien des chaumières. L’une des familles n’oubliera pas de sitôt son réveillon vécu en la rue de Menin…

«Nous fêtions Noël chez ma sœur. Peu après 3 heures, nous avons décidé de rentrer chez nous, à Dottignies», relate Sophie Vanhoenacker qui avait demandé à son fils de gérer le gros sac de cadeaux dans lequel se trouvaient du parfum, de l’alcool, de l’argent, un bon d’achat… Entre la voiture pleine à l’arrière et la nécessité de dégivrer la voiture, les esprits se sont égarés au clair de lune et le sac a finalement été oublié sur le trottoir.

En retournant sur place, le précieux cabas avait disparu. En réalité, il avait déjà été retrouvé: une patrouille de police avait repéré un attroupement suspect de personnes autour du sac, en pleine nuit, sur un trottoir!

Mme Vanhoenacker tient à remercier la communauté Facebook dont le groupe très suivi «T’es un vrai Mouscronnois si...» composée de près de 14 000 membres qui a énormément relayé cette recherche avant de se réjouir de l’heureuse issue.

Elle n’oublie pas non plus le commissariat de Mouscron. «On dit parfois que la police n’est jamais là lorsqu’il le faut. Elle était au bon endroit alors que je sais qu’elle a eu énormément de travail durant le réveillon. Les deux agents ont eu du flair et je les en remercie.»

