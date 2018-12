Nouvelle polémique pour Nainggolan: «Je vais devoir foutre le bordel pour partir d’ici»

L’aventure de Radja Nainggolan à l’Inter semble de plus en plus compromise. Après sa suspension pour raisons disciplinaires, c’est la fuite d’un message audio qui plonge le Belge dans l’embarras.

Nouvel épisode dans l’affaire Nainggolan. Quelques jours après avoir été suspendu par l’Inter Milan pour ses retards répétés à l’entraînement, le «Ninja» est de nouveau dans la tourmente pour un message audio qui a fuité sur les réseaux sociaux.

Dans ce message attribué à l’ex-Diable rouge, sans que cela ne soit totalement confirmé, on peut l’entendre affirmer son envie de retourner à Rome, où il a brillé durant près de cinq saisons. «Mamma mia, quel gâchis, je veux revenir. Tant que je serai ami avec Totti, peut-être qu’il poussera. Mais alors, je vais devoir foutre le bordel pour partir d’ici.»

Radja Nainggolan au sujet d'un retour à la Roma "Peut etre que Totti poussera...après je devrais foutre le bordel ici pour pouvoir partir"pic.twitter.com/vOcKOKT3wl — FrSerieA (@FrSerieA) 25 décembre 2018

Il ajoute ensuite: «J’ai tout donné sur le terrain pour l’Inter mais personne n’a rien dit. Maintenant, si un Interiste vient me lécher le cul, je le brise.»

Si l’enregistrement s’avère authentique, cette énième polémique s’ajouterait aux nombreux dérapages de Radja Nainggolan. Et les raisons de Roberto Martinez de l’écarter du groupe des Diables rouges avant le Mondial s’éclaircissent de plus en plus.