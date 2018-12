VIDÉO | Timothy Castagne tacle son coach et évoque un départ de l’Atalanta

?? "J'ai plus parlé avec Martinez en une journée qu'en un an et demi avec Gasperini." ?? @CastagneTim songe de plus en plus à un départ de l'Atalanta. ???? ???? Atalanta - Juventus ?? EN DIRECT à 15:00 ?? Eleven Sports 1 #AtalantaJuve pic.twitter.com/Io3Q6K3X4m

La deuxième saison du Diable rouge à l’Atalanta Bergame ne se passe pas comme il l’aurait espéré. De quoi envisager un départ.

Après une saison d’adaptation qui l’a vu prendre part à 26 matches toutes compétitions confondues, Timothy Castagne peine à confirmer dans son club italien, actuellement 9e de Serie A. Titulaire au début de la nouvelle campagne, il a fini par perdre sa place et n’a plus été choisi par son coach italien pour débuter un match depuis début octobre.

Voilà qui fait tache pour l’ancien défenseur de Genk, qui a fait son apparition dans le giron des Diables rouges en septembre (6 sélections, 2 caps). Et le Luxembourgeois ne cache pas sa frustration.

«C’est ma 2e année ici et j’ai besoin d’être titulaire tout le temps et pas me dire chaque semaine que je vais peut-être sortir de l’équipe. On regarde un peu mais on a encore un mois et ça change très vite dans le foot», a-t-il confié au sujet du mercato à Eleven Sport, après avoir déploré le manque de communication de son entraîneur italien: «Lors de ma première rencontre avec Martinez (NDLR: le sélectionneur national), j’ai plus parlé avec lui en une journée qu’en un an et demi avec Gasperini...» Et vlan!

En ce jour de boxing day, Castagne reçoit en tout cas une belle occasion de s’illustrer puisqu’il retrouve le onze de base pour la venue de la Juventus à Bergame.

Castagne et Bergame: bientôt la fin? Archives EdA Mathieu Golinvaux

