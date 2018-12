Condamné à 2 ans de prison ferme pour coups, menaces et insultes à caractère raciste

Un habitant de Saint-Georges-sur-Meuse a été condamné mercredi à une peine de 2 ans de prison ferme et à une amende de 1.800 euros par le tribunal correctionnel de Huy. Cet homme avait porté des coups à son voisin et avait proféré de multiples menaces et insultes à caractère raciste envers la famille voisine d’origine étrangère.

Le prévenu était impliqué dans un conflit de longue date avec ses voisins d’origine étrangère. En mai 2018, il avait été jugé une première fois et condamné à une peine de 2 ans de prison avec sursis partiel et à une amende de 2.000 euros. Mais il avait récidivé quelques jours à peine après le prononcé de ce jugement.

Le 13 juin 2018, lors d’une bagarre à la sortie d’une librairie, il avait porté des coups à son voisin. Il avait par ailleurs encore proféré de nombreuses insultes et menaces contre ses voisins.

Le prévenu multipliait les faits de menaces, promettant d’égorger les membres de la famille voisine ou d’incendier leur domicile. Il lui arrivait même de mimer des gestes d’égorgement et d’effectuer le salut nazi.

Le tribunal a relevé qu’il avait répété dans le temps des faits de harcèlement à l’égard de la famille voisine et que les expressions «sale arabe» et «heil Hitler» faisaient partie du vocabulaire courant du prévenu.

Pour se défendre, le prévenu avait exposé avoir commis ces faits dans un contexte alcoolisé. Il avait sollicité une sanction assortie de mesures probatoires mais s’était montré réfractaire à l’idée de respecter des conditions. Le juge a estimé que seul un éloignement est susceptible de ramener la paix dans le voisinage et a condamné le prévenu à une peine de 2 ans de prison ferme et à une amende de 1.800 euros.