Belfius et AvH investissent dans la société liégeoise EVS

Le bancassureur Belfius et la holding Ackermans & van Haaren (AvH) ont investi près de 7,5 millions d’euros dans la société liégeoise leader des solutions de production vidéo en direct EVS. Les deux investisseurs ont reçu chacun une participation de 2,45% dans l’entreprise, indique mercredi EVS.

AvH et Belfius Assurance ont chacun souscrit à 351.012 actions nouvelles d’EVS au prix de 21,2 euros par action. Ils reçoivent aussi un vote au conseil d’administration.

«Grâce à leur vision à long-terme et à leur expertise, ces nouveaux actionnaires soutiendront EVS dans un marché confronté à des consolidations et des changements constants. Ils contribueront également à renforcer la structure de gouvernance et le processus décisionnel», explique EVS.