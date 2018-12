Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mercredi

Tihange 3 est de service deux mois plus tôt; Une année charnière pour les refuges pour animaux ; Un choc wallon pour finir l'année en beauté en Pro League... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mercredi 26 décembre.

Tihange 3 de retour sur le «marché»

Le réacteur de Tihange 3 va pouvoir redémarrer deux mois plus tôt que prévu. Le bâtiment a été jugé suffisamment résistant.

Bien-être animal: une année charnière

Le bien-être animal est une thématique qui touche tant et plus de monde. Et 2018 a été, à cet égard, une année charnière puisque, s’il reste évidemment du chemin à parcourir pour endiguer la maltraitance de chiens, chats et bien d’autres espèces animales, les choses ont évolué dans le bon sens.

FOOTBAL | Un objectif: terminer l’année en beauté

Le Standard veut garder son ticket pour le Top 6, mais aura fort à faire contre un Charleroi revanchard, qui reste sur sept succès chez lui. Verdict ce mercredi soir à 18h.

Émilie Dupuis: un parfum d’aventure

RTL n’a pas renouvelé son contrat pour la diffusion de Rendez-vous en terre inconnue cette saison. Mais ce soir, la chaîne privée mise sur un nouveau programme qui mêle «feel good», découverte humaine et aventure. Familles extraordinaires est sorti de l’imagination d’Émilie Dupuis, qui nous emmène ce soir au Sri Lanka et au Cambodge pour suivre Chloé Sarasola, 36 ans, et Christian Hagen, 38 ans, qui sont chercheurs de pierres précieuses. Ils voyagent avec leur petite fille Cara, 22 mois. Une semaine de voyage qui s’annonce sous le signe de l’aventure, de l’insolite et du partage.

Un tour du monde en trois cent et une crèches

Depuis 15 ans, Nadine Burlet collectionne les crèches de Noël. De toutes les formes et de tous les pays, la Leuzoise en possède aujourd’hui plus de 300.

Mélissa Ghysels: «Je regardais l’élection de Miss Belgique chaque année»

Nous poursuivons la présentation des trente finalistes à Miss Belgique 2019. Mélissa Ghysels, Miss Bruxelles, a 22 ans, vient de Berchem-Sainte-Agathe et est hôtesse d’accueil. L’élection se tient le samedi 12 janvier au Plopsaland, à La Panne et est diffusée sur AB3.

Cela s'était passé en juin 2018: testez notre rétro-roulette !

Retrouvez la rétospective des événements marquants du mois de juin 2018, dans notre rétro-roulette interactive.

CINEMA | Autobot téléphone maison

La saga Transformers vient d’avoir un petit frère. Heureusement, cette fois, ce n’est pas seulement une énième histoire de robot qui se transforme en Twingo. L’intrigue prend place en 1987, soit une vingtaine d’années avant l’affrontement du premier volet.

Des fêtes solidaires grâce au Resto du Cœur

La période des fêtes de fin d’année est la la plus chargée pour les Restos du Cœur, acteur majeur de la solidarité dans la région. Reportage au sein du Resto du Cœur de Verviers.

L’artiste peint un calendrier féministe!

Noël est déjà derrière nous, voici qu’arrive la nouvelle année! Qui dit Saint-Sylvestre dit nouveau calendrier. Cette année, l’artiste couvinoise Amande a sorti ses pinceaux pour en concocter un particulier.

Chaque mois rappelle le combat d’une femme, au travers d’une peinture. Amandine Lambotte, qui peint et conte sous le pseudonyme Amande, a créé un calendrier 2019 féministe.

