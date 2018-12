L’ex-Bleu Bacary Sagna reste à Montréal

L’ancien international français Bacary Sagna a prolongé son contrat avec l’Impact Montréal pour une saison, annonce l’équipe du Championnat nord-américain de football (MLS) où évoluait autrefois Laurent Ciman.

Sagna, 35 ans, avait été recruté gratuitement en cours de saison dernière par l’Impact en provenance du club italien de Benevento, et s’est engagé lundi jusqu’à la fin de la saison 2019.

L’ancien latéral droit d’Auxerre (2004-2007), Arsenal (2007-14) et Manchester City (2014-17), sélectionné à 65 reprises en équipe de France, a disputé neuf matches et marqué un but sous le maillot du club québecois. Il avait été sans club de juillet 2017 à janvier 2018.

«Il a été l’un des artisans de notre bonne deuxième partie de saison en 2018, et je suis certain qu’il apportera encore une contribution importante à l’Impact en 2019», s’est réjoui son entraîneur, le Français Rémi Garde.

Montréal a terminé la saison régulière 2018 à la 7e place de la conférence Est, échouant à quatre points de la dernière place qualificative pour les playoffs.

Sagna a participé à deux mondiaux (2010 et 2014) et un Euro (2016) avec les Bleus.