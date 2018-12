Hommage du Mambour et lettre de Mehdi Bayat pour notre collègue Jean Derycke

«Jean laisse derrière lui beaucoup d’amis»

«Cette perte affecte tous les gens qui avaient l’habitude de côtoyer Jean. C’était un journaliste très atypique, finalement. Ses qualités et son charme étaient appréciés par tout le monde. Cette voix particulière aussi, qu’il avait, et que je garde en mémoire. Il avait un côté un peu bourru, mais à l’intérieur, c’était du velours. Quand on le rencontrait, au début, on craignait que ça fasse badaboum! Or, c’était tout le contraire qui se passait. Il avait su gagner énormément de respect, au sein du monde des journalistes, mais aussi de l’autre côté de la barrière, parmi les dirigeants de club, les entraîneurs ou les joueurs. Dans l’univers ultra-concurrentiel de la presse et de la chasse à l’info exclusive, il avait su garder cette justesse et l’esprit de partage. C’est pourquoi, je pense, il était si apprécié des jeunes journalistes, et il en a même moulé quelques-uns. Notamment au travers de leur livre, il avait aussi noué une relation particulière avec Felice, qui a été très affecté. À titre personnel, je prenais beaucoup de plaisir à discuter avec lui. Parfois, on se téléphonait quand je reprenais la route vers mon domicile. On papotait et, sans que je m’en rende compte, j’étais arrivé chez moi. C’était quelqu’un qui, non seulement, savait écouter, et c’est important, mais qui, en plus, était très juste dans son analyse. Il n’était pas du genre à dire amen à tout, mais ses critiques étaient toujours justes et fondées. J’avais toujours du plaisir à faire des interviews avec lui, même si elles duraient des heures! Je lui disais: Jean, tu n’as pas les colonnes pour mettre tout. Il me répondait que l’important, c’est qu’il ait du contenu et qu’il ferait le tri. Et, en effet, c’était toujours juste. C’est une grande perte, journalistique et humaine. Je pense beaucoup à sa famille. La vie est très injuste. 42 ans, c’est beaucoup trop jeune pour partir. C’était un mari aimant. Il avait quatre filles. Moi, j’en ai deux. On en parlait souvent et on se disait en riant que je suivais la même filière. Il n’était pas du club, il n’était pas de la famille, mais, à force de se côtoyer, de se respecter et de s’apprécier, il était presque devenu un ami. Je sais qu’il laisse derrière lui beaucoup d’amis, car, cette relation, il l’avait avec beaucoup de personnes.»

Mehdi Bayat