VIDÉO | Antetokounmpo et les Bucks écœurent les Knicks

30 points, 14 rebonds, 3 assists, 4 interceptions et 2 blocks: Giannis Antetokounmpo a écœuré les Knicks.

Giannis Antetokounmpo n’a pas fait de cadeaux aux Knicks et aux spectateurs du Madison Square Garden: le phénomène grec de Milwaukee a martyrisé mardi la franchise new-yorkaise qui s’est inclinée 109 à 95.

Avec ses 30 points et 14 rebonds en 35 minutes de jeu, Antetokounmpo a conforté son statut de prétendant au trophée de meilleur joueur de la saison (MVP).

L’ailier, âgé de 24 ans, a écœuré les Knicks qui avaient pourtant rallié les vestiaires à la pause avec seulement deux points de retard (48-46).

«On est revenu sur le terrain avec plus d’intensité, plus d’énergie et plus de concentration», a expliqué Antetokounmpo qui dispute sa 6e saison en NBA.

«C’est un honneur de faire partie des équipes qui jouent le jour de Noël et on a montré qu’il fallait compter sur nous», a-t-il insisté.

The King of New York wasn't messing around on #NBAXmas:



30 PTS | 14 REB | 3 AST | 4 STL | 2 BLK

Les Bucks qui n’avaient plus disputé un match un 25 décembre depuis 1977 et qui restaient sur une défaite à Miami (94-87), ont repris leur marche en avant et affichent un bilan de 23 victoires pour dix défaites, synonyme de 2e place de la conférence Est, à deux victoires du leader, Toronto (25 v-10 d).

Les Knicks ont eux concédé leur cinquième défaite de suite et restent 14e et avant-derniers (9 v-26 d).

Quatre autres matches sont au programme de ce «Christmas Day», dont un alléchant choc entre les Lakers de LeBron James et les Golden State Warriors, doubles champions en titre.