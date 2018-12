Attaque en Chine: un homme détourne un bus et fait 8 morts

Huit personnes dont un policier ont été tuées et 22 blessées mardi lorsqu’un bus détourné par un individu a heurté des piétons dans l’est de la Chine, selon des médias officiels.

Un suspect muni d’un couteau a été interpellé par la police, a précisé la chaîne de télévision publique CGTN sur son compte Twitter.

L’accident s’est produit à 15h20 locales (08h20 HB) dans la ville de Longyan, dans la province du Fujian.

Selon le site internet Duowei, le suspect aurait agressé une passagère avant de prendre le contrôle du véhicule. Puis il a essayé de diriger le bus vers des piétons sur 300 ou 400 mètres avant de les percuter, selon un témoignage cité par l’agence Chine Nouvelle.

Le mobile du passage à l’acte de cet homme, âgé de 48 ans, n’est pas connu, ajouté l’agence.

#UPDATE Eight dead and 22 injured after a hijacked bus crashes into pedestrians in SE #China's Fujian Province; the 48-year-old male suspect is believed to have had a personal grudge with a community official, according to local police's primary investigation pic.twitter.com/5uXwLkggk2