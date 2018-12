Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 26 décembre

Une Coccinelle, ou un robot, ou les deux, un félin, une gamine, un piano ou encore une caissière (et on pense fort à eux ce jour de grande affluence): il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 26 décembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Bumblebee

Film d’action de Travis Knight. Avec Hailee Steinfeld, John Cena et Jorge Lendeborg. Durée: 1 h 54.

Ce que ça raconte

Charlie, 18 ans, découvre une vieille voiture jaune dans la décharge du garage où elle travaille. Surprise! Elle vient de s’offrir un robot Autobot en bonus.

Ce qu’on en pense

La version familiale des Transformers. Pour initier en douceur les enfants aux robots voitures qui se tapent dessus.

Mia et le lion blanc

Film d’aventure de Gilles de Maistre. Daniah De Villiers et Mélanie Laurent. Durée: 1 h 37.

Ce que ça raconte

Une jeune fille très attachée à un lion blanc se met en tête de le ramener toute seule comme une grande à la vie sauvage.

Ce qu’on en pense

Une aventure familiale qui compense sa naïveté en insistant sur l’importance de la protection animale.

Au bout des doigts

Comédie dramatique de Ludovic Bernard. Avec Lambert Wilson, Jules Benchetrit et Kristin Scott Thomas. Durée: 1 h 46.

Ce que ça raconte

Un ado de banlieue est repéré par le directeur du conservatoire de Paris pour représenter l’école au prestigieux concours national.

Ce qu’on en pense

Mal joué et cliché, à peine du niveau d’un téléfilm à regarder d’un œil distrait.

Second act (Seconde chance)

Comédie de Peter Segal. Avec Jennifer Lopez, Leah Remini et Vanessa Hudgens. Durée: 1 h 44.

Ce que ça raconte

Après que le fils de son amie ait gonflé son CV à son insu, Maya, la quarantaine, se retrouve engagée dans une énorme entreprise de cosmétiques. Mais saura-t-elle faire ses preuves?

Ce qu’on en pense

Cette comédie aux airs prometteurs tombe vite dans le ridicule suite à un scénario écrit sur un mouchoir de poche.

Amanda

Drame de Mikhaël Hers. Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier et Stacy Martin. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Un jeune homme à peine sorti de l’adolescence doit s’occuper de sa nièce de sept ans après le décès de sa sœur aînée.

Ce qu’on en pense

Un émouvant drame sur le deuil qui parvient à rayonner malgré la tristesse.

