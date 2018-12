Un concert de rue de Bono et The Edge au profit des sans-abri

Les deux membres du groupe U2 ont interprété plusieurs chansons dans les rues de Dublin dans le cadre d’un concert de rue au profit des sans-abri.

Comme chaque année, plusieurs stars de la chanson irlandaise organisent un concert de rue au profit des sans-abri de Dublin. Cette fois, ce sont Bono et The Edge qui ont assuré le spectacle.

Accompagnés d’autres artistes irlandais, le chanteur et le guitariste du groupe U2 ont entonné plusieurs chansons de leur répertoire comme «Love Is Bigger Than Anything in Its Way» ainsi que des tubes de Noël. Le tout, devant des spectateurs conquis.

Bono joins others busking in Dublin in support of a charity that supports homeless people. 🎄



25 décembre 2018

Un étui de guitare vide servait à collecter les dons des passants qui seront reversés à Simon Community, une organisation de sans-abri de la capitale irlandaise.