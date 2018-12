PHOTOS | Les Diables rouges vous souhaitent un joyeux Noël

Entourés de leur famille pour le réveillon de Noël, les Diables rouges vous présentent leurs meilleurs vœux.

Si certains profitent d’une trêve bien méritée jusque janvier alors que d’autres rechaussent déjà les crampons mercredi, les Diables rouges ont pris le temps de fêter Noël en compagnie de leur famille.

Entre simples messages de bons vœux et traits d’humour, plusieurs d’entre eux ont tenu à souhaiter un joyeux Noël à leurs abonnés sur les réseaux sociaux, à l’image de Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Thomas Meunier, Thibaut Courtois ou encore Toby Alderweireld.

«Joyeux Noël de la part des De Bruyne»

«Si vous vous en foutez des fêtes, tout comme les deux petits arsouilles ici présents, alors joyeux Noël et bon réveillon! Pour le reste, santé et joie jusqu’au 31!»

«Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël»

I wish you all a very Merry Christmas 🎄



An important time to spend with your loved ones, I hope you all have a blessed day 🙏🏽?? pic.twitter.com/0aQsNVGq4x