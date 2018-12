VIDÉO | Tom Hanks mange dans un fast-food et offre le repas à plusieurs clients

Alors qu’il dînait dans un fast-food, l’acteur américain Tom Hanks s’est montré généreux et accessible avec ses fans.

Les clients d’un fast-food californien ont eu droit à un Noël avant l’heure vendredi dernier, comme le rapporte le site E ! News. Alors que l’acteur Tom Hanks était venu déguster un burger avec son épouse Rita Wilson dans un fast-food de la ville de Fontana, il n’a pas hésité à discuter avec ses fans et à poser pour des selfies.

Plusieurs clients ont immortalisé leur rencontre avec l’interprète de Forrest Gump avant de poster les clichés sur les réseaux sociaux. «Il était vraiment gentil, riant, parlant avec tout le monde et prenant des selfies!» a déclaré la jeune Meghan. «Il nous a souhaité un joyeux Noël en sortant.»

Look who visited Fontana In N Out! Woody himself, Tom Hanks, and he bought lunch for everyone! Nice! pic.twitter.com/LcNGr9S7X0