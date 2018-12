(Belga) Le président turc Recep Tayyip Erdogan a invité son homologue américain Donald Trump à se rendre en Turquie en 2019, a annoncé lundi soir la Maison Blanche, quelques jours après l'annonce du retrait des troupes américaines de Syrie.

"Le président Erdogan a invité le président Trump à visiter la Turquie en 2019. Bien que rien de définitif ne soit en train d'être programmé, le président (Trump) est ouvert à une rencontre potentielle à l'avenir", a indiqué Hogan Gidley, un porte-parole de l'exécutif américain. MM. Trump et Erdogan s'étaient entretenus au téléphone dimanche, une discussion qualifiée de "longue et productive" par le président américain au cours de laquelle ils ont évoqué le groupe Etat islamique, leur "engagement mutuel en Syrie et le retrait lent et extrêmement coordonné des troupes américaines de la région" ainsi que des relations commerciales "considérablement accrues". M. Trump a ordonné mercredi le départ dès que possible des quelque 2.000 militaires américains stationnés dans le nord-est de la Syrie où ils luttent contre les jihadistes aux côtés des Force démocratiques syriennes (FDS), une coalition de milices arabo-kurdes. Le président, opposant de longue date à la présence américaine dans un conflit jugé coûteux, a estimé que les troupes américaines n'étaient plus utiles car le groupe Etat islamique était "en grande partie vaincu".