(Belga) Le président américain Donald Trump a affirmé dans un tweet attendre les Démocrates pour conclure un accord avec eux sur la sécurité aux frontières. Le pays affronte une période de fermeture des administrations fédérales, appelé "shutdown", après l'échec des tractations au Congrès sur le financement d'un mur à la frontière mexicaine voulue coûte que coûte par le président.

"Je suis tout seul (pauvre de moi) à la Maison-Blanche, à attendre que les Démocrates reviennent pour conclure un accord sur la sécurité aux frontières dont nous avons désespérément besoin", a tweeté Trump lundi soir. "A un moment donné, le fait que les Démocrates refusent de faire un deal coûtera plus d'argent au pays que le mur en question. Incroyable!" Démocrates et Républicains doivent s'accorder sur le budget fédéral, mais les deux parties restent fortement opposées sur la question du mur. La Maison-Blanche a insisté sur le fait que Trump rejetterait tout accord qui n'inclurait pas de fonds pour un mur ou une clôture; les Démocrates campent sur leur opposition à une barrière physique. Pour les Démocrates, tant que Donald Trump écoute la frange ultra-conservatrice du Congrès, notamment le groupe parlementaire Freedom Caucus, il n'y aura pas de solution à cette impasse, comme l'ont souligné les figures de proue des démocrates, Chuck Schumer et Nancy Pelosi, dans une déclaration officielle diffusée lundi. (Belga)