Mort du musicien argentin Jaime Torres, qui a popularisé le charango

(Belga) Le musicien argentin Jaime Torres, qui a fait connaître dans le monde entier le charango, instrument à cordes andin, est mort lundi à l'âge de 80 ans, a annoncé sa fille.

"Aujourd'hui, il faut trinquer en pensant à lui et en écoutant le son de son charango", a déclaré sa fille et manager, Soledad Torres, au quotidien Clarin. Interprète et compositeur, Torres était le principal charangiste de la musique populaire argentine depuis la moitié du siècle dernier. "Jaime Torres a joué avec tout le monde. Son héritage est inépuisable", commente la spécialiste Silvia Majul. De parents boliviens, né en Argentine le 21 septembre 1938, Jaime Torres fera découvrir cet instrument typiquement andin à cinq paires de cordes doubles, qui trouvera ses lettres de noblesse dans la Misa Criolla du compositeur Ariel Ramírez, en 1964. Jaime Torres a fait de nombreuses tournées européennes, et participé à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football en Allemagne en 1974. (Belga)