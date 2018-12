Jan Jambon prête serment comme bourgmestre de Brasschaat

Neuf nouveaux bourgmestres, dont l’ancien ministre de l’Intérieur Jan Jambon, ont prêté serment lundi devant le gouverneur de la province d’Anvers, Cathy Berx.

M. Jambon (N-VA) ceint ainsi à nouveau l’écharpe mayorale qu’il avait conquise à Brasschaat (au nord d’Anvers) lors du scrutin communal d’octobre 2012 et à laquelle il avait dû renoncer en devenant ministre dans l’équipe Michel 1er. Il avait eu deux successeurs (tous issus du parti nationaliste): Koen Verberck dans un premier temps, jusqu’à son départ dans le secteur privé l’été dernier, puis Philip Cools.

La démission des ministres fédéraux N-VA le 9 décembre dernier a permis à M. Jambon de récupérer son poste de bourgmestre, à la tête d’une coalition N-VA et Open Vld pour la législature 2018-2024.

Après d’autres vagues de prestations de serment la semaine dernière, il ne reste plus que trois communes de la province d’Anvers dont le futur bourgmestre n’a pas encore prêté serment: Anvers, où le président de la N-VA, Bart De Wever, se succédera à lui-même en vertu d’un accord de majorité conclu la semaine dernière avec le sp.a et l’Open Vld, Borsbeek et Heist-op-den-Berg.