Suspendu par l’Inter, Nainggolan s’excuse encore: «Désolé pour ce qu'il se passe»

Écarté pour «raisons disciplinaires» par l’Inter Milan, Radja Nainggolan s’est excusé. Encore.

Dimanche, l’Inter Milan a annoncé avoir suspendu «temporairement» Radja Nainggolan pour des «raisons disciplinaires», sans pour autant préciser l’origine de cette mise à l’écart.

Selon les médias italiens, l’ancien Diable rouge paie ses retards répétés aux entraînements. Le dernier en date, dimanche matin, aurait poussé la direction à le sanctionner en le privant au minimum du prochain match. L’Inter est d’ailleurs resté vague sur le fait que cette suspension irait ou non jusqu’au dernier match de l’année, le 29 décembre à Empoli, voire au-delà.

Suite à cette énième polémique le concernant, le Ninja a réagi et a présenté ses excuses sur son compte Instagram: «Désolé pour tout ce qu'il se passe. Les moments difficiles font partie de la vie… Le plus important est de sortir de cette situation et de travailler dur pour revenir au top.»