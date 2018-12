Comment s’occuper un 25 décembre? Nos cinq conseils

Si vous n’êtes pas adeptes des soupers de famille à rallonge lors du 25 décembre, voici quelques conseils pour occuper votre jour de Noël.

Les marchés de Noël

De nombreux marchés de Noël se sont installés dans les villes en Belgique depuis le début du mois. Amateur de vin chaud, de produits artisanaux ou autres, vous y trouverez sûrement votre bonheur. Il est également possible de pratiquer le patinage sur glace dans certains marchés. Outre les petites villes, voici les marchés de Noël les plus importants en Wallonie:

Le marché de Liège:si Liège a été nominé comme la capitale européenne de Noël, ce n’est pas pour rien. Plus de 200 chalets vous attendent dans le centre-ville. Ce marché est aussi réputé pour ses spécialités gastronomiques d’hiver comme les tartiflettes par exemple.

Le marché de Durbuy: le marché de Noël de Durbuy est également fort réputé. Surtout au niveau des objets artisanaux pour décorer votre maison.

Le marché de Namur: le marché de Noël namurois se décline en deux parties. Pour les amateurs de vins chauds, saucissons ou autres spécialités gastronomiques, rendez-vous place d’Armes. Pour les amateurs de patinage, la place de l’Ange abrite une patinoire de couverte de 300 m2.

Le marché de Charleroi: ce marché abrite les Winter Party, de grandes terrasses chauffées où vous pouvez vous restaurer. Les chalets du marché de Noël de Charleroi sont aussi particuliers: ce sont des chalets Pop Up. On y trouve des paniers gourmands et des objets de décoration.

Les expositions

Si les marchés de Noël ne vous tentent pas trop, l’option des musées ou autres expositions peut être envisagés. Certaines, comme «The Immersive Experience de Van Gogh», sont ouvertes le 25 décembre. Dans cette exposition, vous pouvez vous plonger dans l’univers spectaculaire de Vincent Van Gogh via l’utilisation d’une imagerie virtuelle.

Infos: http://www.expovangogh.be/

Un festival de sculptures de glace

Une autre option s’offre encore à vous: un festival de sculptures de glace a ouvert ses portes à Bruges. Au total, pas moins de 3 000 blocs de glace sont répartis sur une surface de 1000 m2. L’événement mobilise au total 40 sculpteurs de glace et ingénieurs professionnels.

Infos: http://www.glace.be/

Sorties cinéma

Plusieurs cinémas ouvrent aussi leurs portes durant le jour de Noël. L’occasion de faire une sortie famille et de découvrir les films du moment. Deux films avec le thème de Noël sont au programme en ce moment: « Le grinch » et « Rémi sans famille ».

Découvrez les bandes-annonces de ces deux films:

D’autres films qui ont pour public cibles les enfants et les familles sont également à l’affiche au cinéma comme «Le retour de Mary Poppins», «Astérix: Le secret de la potion magique», «Ralph 2.0» ou encore «Maya l’abeille: les jeux du miel».

Faire du sport

Le repas du Réveillon de Noël a été trop copieux et vous ne savez pas comment occuper votre mardi? La solution: faire du sport. De nombreuses activités s’offrent à vous comme se balader dans la nature, faire du vélo,…

À noter que quelques salles de sport restent ouvertes pour le 25 décembre.