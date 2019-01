Les grands procès attendus en 2019

On a listé une série de procès importants qui auront lieu en 2019. Une liste qui ne se veut pas exhaustive.

Meurtre de la pédicure: le procès, en assises, se tiendra en janvier

En janvier, la cour d’assises de Liège examinera le dossier à charge d’un homme et une femme qui doivent répondre du meurtre de Chantal Humblet, une pédicure domiciliée à Hannut. En effet, la session d’assises est fixée le 28 janvier prochain. Pour rappel, une dame, ancien agent pénitentiaire, et un ancien braqueur, doivent répondre d’avoir commis le meurtre pour faciliter le vol de Chantal Humblet, une pédicure qui habitait à Hannut.

Le 24 mai 2016, c’est la fille de Chantal Humblet qui a découvert le corps sans vie de sa maman à son domicile de Lens-Saint-Remy. La scène était particulièrement difficile à soutenir. La victime qui se trouvait sur son lit avait les bras et les jambes entravés. Elle avait un chiffon dans la bouche. Chantal Humblet est morte étouffée.

Chantal Humblet avait été tuée chez elle, à Lens-Saint-Remy, le 24 mai 2016. EdA Une gardienne de prison et son compagnon, un ancien braqueur, ont été arrêtés pour leur implication supposée dans cette affaire. «C’est particulièrement difficile pour mes clients d’accepter que cette dame, qui a fourni des informations importantes à l’auteur principal qui a tué leur maman, a été relativement proche de la victime, indique Me Wilmotte, avocat des parties civiles. Humainement et mentalement, c’est quelque chose de difficile à supporter. Elle était venue à plusieurs reprises, elle connaissait les lieux et la victime. C’est lourd à supporter pour mes clients.» Ce détenu a, dans le passé, déjà été condamné à de lourdes peines, notamment pour des prises d’otages dont une lors de laquelle il avait menacé une victime d’une grenade. À sa sortie de prison, il a créé l’ASBL «Prevent Teens» pour empêcher les jeunes de commettre des délits. La gardienne de prison était une cliente de la pédicure.

L’audience préliminaire a été fixée au 19 décembre prochain. «Nous attendons ce procès avec une grande impatience, poursuit Me Wilmotte. Mes clients ont tout de même perdu leur maman. Ce qui est terrible, ce sont les conditions dramatiques de ces faits commis par un homme qui avait déjà de lourds antécédents judiciaires. Tout cela est très désagréable. L’objectif du procès est de déterminer le degré de participation de chacun.»

Le procès sera présidé par la juge Urbain et devrait durer huit jours entiers. L’ancienne gardienne de prison sera défendue par Mes Toller et Molders Pierre. L’ancien braqueur sera quant à lui défendu par Mes Simonis et Berbutto.

7 janvier: Sébastien Delferière attendu

Le tribunal doit juger du litige qui oppose l’Union belge de football à l’ex-arbitre numéro un du pays, Sébastien Delferière. BELGA Le tribunal du travail du Brabant wallon, qui tient ses assises dans le nouveau palais de justice II de Nivelles (rue Clarisse) siégera le lundi 7 janvier pour juger du litige qui oppose l’Union belge de football à l’ex-arbitre numéro un du pays, Sébastien Delferière, lequel est domicilié en Brabant wallon. L’audience sera présidée par Serge Wynsdau, président du tribunal du travail, qu’on ne voit habituellement pas en audience.

L’Union belge a intenté contre Sébastien Delferière une action visant le licenciement pour faute grave, lui qui a été élu délégué syndical. En toile de fond, une corruption active ou passive que lui reproche l’instance dirigeante de notre football et qui lui a valu d’être mis au ban de l’arbitrage.

Il s’agit d’un dossier assez délicat qui touche au droit du travail assez méconnu du commun des mortels quand est mis en cause un délégué syndical élu au conseil d’entreprise. Lorsque, en raison d’une rupture de confiance, un employeur décide de le licencier pour faute grave, la procédure prévoit des négociations entre les deux parties.

Un accord met fin au litige. Le délégué quitte l’entreprise avec une enveloppe dont le montant n’est pas révélé et on ne parle plus de motif grave. Lorsque tel n’est pas le cas, la procédure se poursuit en justice avec des délais assez courts, soit 45 jours qui suivent la citation en justice. Et le jugement doit obligatoirement être rendu dans les huit jours.

En tout état de cause, on peut s’attendre à des plaidoiries très techniques. En effet, la rupture du lien de confiance entre l’Union belge et l’arbitre repose sur une prétendue faute grave qui n’est pas (encore) avérée dans la mesure où l’instruction est toujours en cours et, semble-t-il, pas prête d’être terminée pour le 7 janvier.

Indépendamment du côté médiatique que revêt ce dossier, on notera que Sébastien Delferière dispose d’un autre contrat de travail au sein de l’Union belge. Il fait en effet partie du secrétariat d’une des nombreuses sociétés qui peuplent le bâtiment laekenois de l’avenue Houba de Strooper. Et là, l’Union belge joue actuellement la grande muette dans la mesure où le licenciement n’est pas demandé.

8 janvier: la catastrophe de Buizingen

19 personnes avaient perdu la vie dans cet accident de trains. Com. Le procès de la catastrophe de Buizingen s’ouvrira le 8 janvier devant le tribunal de police de Bruxelles.

La catastrophe ferroviaire remonte au 15 février 2010. Un train L parti de Louvain à destination de Braine-le-Comte avait percuté un train IC Quiévrain-Liège-Guillemins, tuant 19 personnes. Quelque 310 personnes ont également été blessées.

Le parquet de Hal-Vilvorde poursuit le conducteur du train L, soupçonné d’avoir brûlé un feu rouge, ainsi que la SNCB et Infrabel pour négligence en matière de sécurité. Le chauffeur de train a toutefois toujours nié avoir franchi un feu rouge.

10 janvier: l’attentat au Musée juif de Belgique

- Photo News Dès le 10 janvier, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer seront jugés devant la cour d’assises de Bruxelles pour quatre assassinats à caractère terroriste commis au Musée juif de Bruxelles le 24 mai 2014.

Mehdi Nemmouche, le suspect principal avait été arrêté à Marseille une semaine après l’attaque. Il était en possession d’armes qui semblaient identiques à celles utilisées lors de l’attentat, de munitions et d’un drapeau de l’EI. Au cours de l’enquête, deux autres suspects avaient été placés sous mandat d’arrêt, puis libérés sous conditions. Il s’agit de Nacer Bendrer et de Mounir Atallah. Ce dernier a, lui, fait l’objet d’un non-lieu.

À la mi-janvier 2015, un avis de recherche avait été lancé pour un quatrième suspect, un homme filmé en compagnie de Mehdi Nemmouche quelques jours après l’attentat. Mais cet homme n’est toujours pas identifié.

28 janvier: Jean-Charles Luperto, plus de quatre ans après

- EdA - Florent Marot Le député wallon Jean-Charles Luperto a été inculpé d’outrages publics aux mœurs.

L’accusation évoque quatre faits d’exhibitionnisme, commis dans les toilettes de la station autoroutière de Spy, entre avril et octobre 2014. Un fait aurait été commis en présence d’un mineur.

Jean-Charles Luperto a toujours nié les faits. Il devra s’expliquer devant le tribunal correctionnel de Namur le 28 janvier. Une audience sera exclusivement organisée pour ce délicat dossier aux contours politico-judiciaires… plus de quatre ans après l’inculpation du bourgmestre de Sambreville.

18 février: le corps du jeune Nasreddine avait été brûlé et abandonné dans un champ

Dès le 18 février et pendant deux semaines, se tiendra le procès de Carlo Christophe et Jérôme Koné, poursuivis pour le meurtre du jeune Nasreddine Mhadbi, 21 ans, le 5 août 2016.

La victime a été frappée par plusieurs coups de couteau et son corps a été brûlé et abandonné dans un champ de maïs à Gérouville (Meix-devant-Virton).

Les deux accusés sont connus dans le cadre du milieu des stupéfiants.

Le «Storm Ultra» sera jugé le 29 mars pour meurtre

Le procès de D. D, membre du club de supporters du Sporting Charleroi «Storm Ultra», devant la cour d’appel du Hainaut aura lieu le 29 mars.

Inculpé du meurtre de Pierre Clynhens, un homme de 42 ans tabassé à coups de pied à Jamioulx fin janvier 2018, D. D avait déjà écopé de quatre mois de prison pour des coups portés lors d’une bagarre à Jumet, en septembre 2015.

La nuit des faits, D. D carburait au whisky dans un café lorsque sont arrivés sur place un homme et son beau-père. Il a admis avoir porté des coups à l’homme mais pas au beau-père. Ce dernier a été pris à partie par plusieurs personnes qui l’ont copieusement tabassé. La victime a dû subir plusieurs opérations et elle n’a jamais pu identifier D.D. avec certitude comme étant l’un des hommes qui l’ont frappé sauvagement ni comme l’un de ceux qui ont complètement démoli sa voiture.

Depuis les faits, D. D a été inculpé du meurtre. L’affaire est toujours à l’instruction mais D. D a été remis en liberté, sous conditions, en juin dernier après six mois de préventive.

Septembre: le double homicide de Ronzon

- EdA Radwan Elmi-Galib et Sébastien Kesteman sont accusés d’avoir tué, dans d’atroces conditions, Nathan Kettani (26 ans) et sa compagne, enceinte, Vinciane Lamoot (27 ans) le 12 août 2016 à Ronzon (Rendeux).

Nathan a reçu 148 coups de couteau, alors que Vinciane a été noyée dans la baignoire. Leur bébé Gabriel, alors âgé de 18 mois, a été retrouvé vivant: il a vraisemblablement été laissé en vie parce qu’il ne parlait pas encore.

Les deux hommes connaissaient le couple massacré, mais on ne connaît pas encore le mobile de leur acte abominable.

La cour d’assises d’Arlon traitera du dossier en septembre 2019.

Juin: le procès du député Christian Van Eyken

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reporté le dossier concernant l’assassinat de Marc Dellea, pour lequel sont prévenus le député flamand Christian Van Eyken et son épouse Sylvia B., au mois de juin 2019.

Les débats débuteront le 3 juin prochain pour trois semaines et demie.

Une date relais a par ailleurs été fixée au 8 janvier prochain, afin d’établir de nouveaux délais de conclusion au cas où d’autres avocats sont désignés pour la défense des prévenus.

Christian Van Eyken et Sylvia B. sont prévenus pour avoir assassiné l’ex-mari de cette dernière, Marc Dellea. Le 8 juillet 2014, cet homme âgé de 45 ans avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken. Il avait reçu une balle dans la tête.

Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., l’épouse de la victime, et Christian Van Eyken, alors patron et amant de Sylvia B. Cette dernière était la collaboratrice parlementaire de Christian Van Eyken, député francophone au Parlement flamand, et tous deux entretenaient une relation amoureuse.

Le député flamand et sa compagne ont également été inculpés par un juge d’instruction pour sabotage informatique et destruction de biens d’utilité publique, selon le parquet de Bruxelles. Une pièce à conviction et du matériel informatique ont été détruits lors d’une visite au greffe concernant l’affaire qui les vise. Les inculpés sont à présents suspectés d’avoir détruit intentionnellement un DVD et son lecteur. Le parquet a toutefois précisé qu’une copie du DVD a été fournie à chacune des parties. Le tribunal pourra donc avoir accès à cette pièce à conviction.

Assassinat d’Alfred Gadenne: des devoirs d’enquêtes supplémentaires avant le procès

Alfred Gadenne avait été tué le 11 septembre 2017. EdA Le parquet général a demandé, ce jeudi, à la chambre des mises en accusation de la cour d’appel du Hainaut de renvoyer Nathan Duponcheel, le meurtrier présumé d’Alfred Gadenne, devant la cour d’assises pour répondre de l’assassinat de l’ancien bourgmestre de Mouscron. Les faits ont eu lieu le 11 septembre 2017 dans le cimetière de Luingne (Mouscron). L’arrêt de renvoi devrait être prononcé le 21 janvier 2019, ainsi que l’ordonnance de prise de corps.

Le 11 septembre 2017 en soirée, Nathan Duponcheel a frappé celui qui était bourgmestre de Mouscron, à la gorge, avec un cutter. Il avait appelé la police et il a été interpellé devant le cimetière. Il est passé tout de suite aux aveux, il a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé d’assassinat.

En mars 2018, la Chambre du conseil de Mons avait permis à Nathan Duponcheel de bénéficier d’un bracelet électronique. Après quelques jours, il avait arraché ce bracelet et, considéré comme évadé, avait dû réintégrer la prison.

La chambre des mises en accusation avait demandé, il y a quelques mois, des devoirs complémentaires sur l’emploi du temps du jeune homme, le jour où il avait arraché son bracelet, soit le 8 mars 2018.

À l’époque des faits, Alfred Gadenne (cdH) était le bourgmestre de la Ville de Mouscron. Chaque matin, il ouvrait les grilles du cimetière de son village, situé en face de chez lui. Le soir, il refermait les grilles.

Le soir du 11 septembre 2017, Nathan l’attendait. Le jeune homme vivait mal le suicide de son père, mort en février 2015. Ce dernier, employé de Belgacom mis à disposition de la Ville de Mouscron, allait devoir quitter son poste. Nathan considérait le bourgmestre comme responsable du mal-être de son père.

Le procès aux assises est attendu en 2019.

Valentin avait été retrouvé noyé dans la Meuse, menotté, après avoir été torturé

Le corps de Valentin avait été retrouvé noyé dans la Meuse plusieurs jours après avoir disparu, menotté, après avoir été torturé pendant toute une soirée. Heymans Les faits s’étaient déroulés en mars 2017. Valentin Vermeesch, un jeune Wanzois de 18 ans, avait été retrouvé noyé dans la Meuse plusieurs jours après avoir disparu, menotté, après avoir été torturé pendant toute une soirée. Ses bourreaux étaient au nombre de cinq. Alexandre (19 ans), Belinda, (21 ans), Loick (21 ans) et Dorian Daniels (20 ans). Un cinquième jeune est également inculpé pour l’assassinat, la séquestration et les tortures mais puisqu’il était mineur au moment des faits, il avait été envoyé à l’IPPJ de Braine-le-Château. Compte tenu de l’extrême gravité des faits, son dessaisissement a été sollicité et si le juge l’accepte, il sera alors jugé comme les autres devant la cour d’assises. «Ce qui permettra une confrontation intéressante aux moments des témoignages», estime Me Wilmotte, avocat des parents de Valentin.

Le procès en cour d’assises permettra une analyse plus profonde des rôles de chacun, puisque toute la procédure sera faite oralement et pas sur base du dossier comme dans le cadre d’un procès en correctionnel. «Car pour le moment tout le monde se rejette la balle, constate l’avocat. Et les parents de Valentin souhaitent vraiment savoir les rôles de chacun dans ce qui est arrivé à leur fils, ce qui s’est passé, puis qu’ils assument leur responsabilité. Durant le procès, nous entendrons les experts sur le profil de chacune des personnalités pour qu’on arrive à comprendre comment ils en sont arrivés là. Je suis persuadé que Valentin a vu sa mort arriver. Il y a dans ce dossier un degré de cruauté comme je l’ai très rarement vu dans ma carrière.»

Le procès débutera finalement début 2019. «Car les expertises sont toujours en cours et qu’on ne peut pas prendre le risque d’avoir un procès qui déborde et soit coupé par les vacances de fin d’année. Nous sommes partis pour un procès qui durera probablement plusieurs semaines voire un mois.» Avant que le procès ne débute, les jeunes passeront devant la chambre des mises en accusation. Le juge décidera alors si le mineur sera bel et bien jugé avec les autres.

Cinq jeunes renvoyés aux assises pour un crime à Estaimpuis

La chambre des mises en accusation de la cour d’appel du Hainaut a renvoyé cinq jeunes devant la cour d’assises, pour répondre d’un vol avec violence avec circonstance aggravante de meurtre, commis en mars 2014 à Saint-Léger. Daniel Maroy (83 ans) a été tué dans sa ferme partie en fumée, la nuit du vendredi 28 au samedi 29 mars 2014.

L’autopsie a révélé que l’homme n’avait pas été tué à cause de l’incendie car aucune trace de fumée n’avait été décelée dans ses poumons par le médecin légiste.

La victime avait été rouée de coups avec un objet contondant et le feu avait été bouté ensuite. Plusieurs objets avaient disparu.

Des jeunes de la commune frontalière d’Estaimpuis et du nord de la France avaient été interpellés dans les semaines qui ont suivi le crime.

Le procès est attendu en 2019.