L’attentat à Liège, les gilets jaunes à Feluy, la peste porcine… Dix histoires qui ont marqué l’actu dans vos régions

L’attentat à Liège en mai dernier, la peste porcine sévit en Gaume, les gilets jaunes à Feluy, la fermeture d’un cercle étudiant à l’UCL… Voici une sélection de dix infos marquantes dans vos régions, cette année.

Attentat à Liège le 29 mai 2018: deux policiers et un jeune de 22 ans tués

Un des événements marquants de l’année est évidemment l’attentat à Liège en mai dernier, où deux policières et un passager d’une voiture ont été tués dans le centre de Liège. L’auteur des faits est Benjamin Herman, un homme de 31 ans originaire de Rochefort. Ce dernier, qui avait également pris en otage un membre du personnel de l’athénée Léonie de Waha, a été abattu. Il bénéficiait en fait d’un congé pénitentiaire.

La peste porcine africaine débarque en Belgique: une zone de quarantaine installée

C’était une volonté politique et sanitaire: restreindre au plus vite la zone de confinement établie dans les Ardennes et la Gaume afin de limiter la propagation de la peste porcine africaine et de rétablir certaines autorisations de travail, de chasse et de circulation dans les forêts. Des clôtures ont été disposées à des endroits stratégiques. Le cœur de la zone infectée a aussi été réduit à 12 563 hectares.

Un cercle étudiant fermé suite à des dérapages lors des baptêmes

Les baptêmes étudiants auraient dérapé au sein de la MAF (maison des athlètes francophones), le cercle de la faculté des Sciences de la Motricité (éducation physique et kiné). Un mail de la doyenne de la faculté envoyé aux étudiants de première année, suite à une réunion du bureau de la faculté du 7 novembre dernier, évoque «des constats avérés de traitements dégradants, de violences physiques (NDLR: selon certains témoignages réunis par l’université, il est question d’échanges de coups et de gifles) et morales et d’attentats à la pudeur».

Lundi midi, l’UCLouvain a tenu un point presse lors duquel le vice-recteur aux Affaires étudiantes, Didier Lambert, a souligné que l’université «condamne ces agissements portant atteinte au respect et à la dignité de la personne et qui sont contraire aux valeurs de l’université et aux règlements en vigueur».

Les gilets jaunes bloquent le dépôt de Feluy

Trop de taxes sur les carburants. Anticipant la mobilisation des gilets jaunes qui comptent paralyser la France ce samedi, des dizaines de citoyens belges bloquent plusieurs dépôts pétroliers en Wallonie, et notamment à Feluy. Ce qu’ils expriment: un ras-le-bol et une grande inquiétude. Le prix du diesel fait déborder un malaise plus général. Conséquence? Plus aucun camion de carburant ne rentrait ni ne sortait depuis tôt ce matin de la raffinerie de Feluy. Plusieurs stations à essence dans le pays sont tombées à court de carburant.

Décès de la chanteuse Maurane: hommage à la Grand-Place

De son vrai nom Claudine Luypaerts, Maurane avait été retrouvée inanimée le 7 mai au soir dans son lit par une de ses amies, à son domicile du quartier de Schaerbeek. La chanteuse belge avait 57 ans et venait d’amorcer son retour sur scène.

«Elle a commencé sa carrière dans les rues et les cafés-théâtres de Bruxelles»: la Ville de Bruxelles rendra hommage ce soir à Maurane, en diffusant quelques-uns de ses plus grands tubes sur la Grand-Place.

Le Mondial des Diables Rouges: l’incroyable périple de deux Liégeois pour voir Belgique-Panama

C’est un périple qu’Adrien et Jonathan, deux amis liégeois originaires de la région de Durbuy, ne risquent pas d’oublier de sitôt. Partis de Zaventem, jeudi soir, pour rejoindre Sotchi un jour plus tard, en passant par Istanbul et Krasnodar, les deux potes ont finalement passé plus de temps sur la route qu‘ils ne l’avaient imaginé.

«Tout avait pourtant bien commencé puisqu’on a rencontré Radja Nainggolan lors de notre départ à l’aéroport de Bruxelles, raconte Adrien. Malheureusement, tout s’est compliqué quand on est arrivé à Istanbul.»

Décès de la petite Mawda: la jeune Kurde tuée par une balle perdue

Mawda est décédée le 17 mai après une course-poursuite entre la camionnette remplie de migrants et la police. Elle avait été touchée par une balle d’un policier. À l’issue de l’altercation, le chauffeur s’était mélangé aux autres passagers et tous avaient été relâchés. Il a finalement été interpellé en Angleterre. Il est tenu pour responsable du décès de la jeune fille.

L’ex premier ministre, Charles Michel, avait rencontré les parents de la victime.

Élections communales à Mons: Elio Di Rupo cède sa place à Nicolas Martin

C’est sous les flashs des photographes que Nicolas Martin déclame son serment et serre chaleureusement la main de son mentor politique, Elio Di Rupo. Acclamations dans la salle. Nicolas Martin reçoit symboliquement les clés de la ville et offre en retour un petit dragon sculpté au désormais ex-bourgmestre de Mons qui aura marqué le chef-lieu du Hainaut de son empreinte. Les applaudissements se poursuivent, semblent se calmer, puis reprennent de plus belle quand Elio Di Rupo rejoint sa nouvelle place de conseiller communal à Mons.

Assassinat de Wivinne Marion: son corps est retrouvé dans la Sambre

C’est dans la rivière, que les pompiers ont trouvé une voiture, et l’ont remontée sur le halage. Le corps d’une dame se trouvait dans le coffre. Il s’agit de Wivinne Marion, qui travaillait au CHR de Namur. Dans le cadre de cette enquête, un homme a été arrêté. Son nom: Xavier Van Dam, un Flawinnois de 28 ans.

À Namur, l’Enjambée ne sera pas livrée avant avril 2019

Entre le SPW, maître d’ouvrage, et la société Franki, il y a un peu d’eau de Meuse dans le gaz. Des malfaçons ont été constatées dans l’assemblage des différents tronçons qui composent la passerelle cyclo-piétonne «L’Enjambée».

Initialement, cette passerelle aurait dû relier Jambes au Grognon depuis mai 2018. Le marché avait été décroché par la société liégeoise Franki, qui a sous-traité la fabrication de la passerelle à la société espagnole Emesa, une entreprise spécialisée dans les structures métalliques, qui intervient aussi à Namur dans la construction du pont haubané de la gare des bus.

