Le squelette décapité a été identifié

Le corps décapité découvert au mois de novembre dernier dans un terrain en friche à La Hulpe a été identifié.

Selon nos confrères de la Dernière Heure, le corps retrouvé sans vie et décapité dans un terrain la hulpois a pu être identifié. Le squelette appartiendrait à un sans-abri originaire de la ville de Namur et âgé d’une cinquantaine d’années. Le procureur du Roi de Nivelles, Jean-Claude Elslander, confirme que “la victime a effectivement pu être identifiée. Il s’agit d’une personne sans domicile fixe mais habitué à fréquenter la ville de Namur. C’est grâce à une empreinte qu’un nom a pu être mis sur les restes de la victime.”

Pour rappel, des propriétaires qui faisaient visiter leur terrain à de potentiels acheteurs y avaient découvert un crâne, le 13 novembre dernier, le long de l’avenue Ernest Solvay. Ils ont fait appel aux forces de l’ordre qui, dans un premier temps, n’ont rien découvert d’autre sur le site. Les policiers sont retournés sur les lieux, mercredi matin, en compagnie d’une équipe du département d’identification des victimes (DVI) et de maîtres-chiens. Ils ont rapidement mis au jour le reste du squelette, partiellement enterré sous des feuillages.

Les enquêteurs avaient permis, sur base des autopsies réalisées, de déterminer que le corps appartenait à un homme d’une cinquantaine d’années et qu’il était décédé depuis au moins six mois. Les causes du décès sont à ce jour toujours inconnues.

L’autopsie du crâne humain et du reste de son squelette avait laissé apparaître des lésions suspectes, mais pas forcément d’origine criminelle. Selon les premières hypothèses, les lésions ont pu être provoquées par une chute accidentelle, par un acte volontaire d’un tiers ou par un animal.

Les enquêteurs vont vont à présent tenter de retrouver les dernières personnes qui auraient aperçu le Namurois, de manière à déterminer la date exacte de sa mort et la raison de sa présence à La Hulpe.