Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce lundi

Des sangliers aperçus du mauvais côté de la clôture qui isole la zone touchée par la peste porcine africaine, une gilet jaune qui proteste seule tout le weekend et un petit tour des albums de Noël qui valent le détour... ou pas: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce lundi 24 décembre.

1

Des sangliers ont-ils franchi la clôture de la zone tampon?

D’où venaient cette laie et ses marcassins, vus à Meix-devant-Virton, à l’extérieur de la clôture entourant la zone tampon qui isole de la peste porcine ?

2

Carine, gilet jaune, manifeste seule pour une vie meilleure

Carine, une gilet jaune de 47 ans, a protesté seule à Verviers ce week-end. Elle dénonce un quotidien difficile à assumer. À ceux qui venaient l’interpeller, elle leur expliquait sa démarche.

3

John Legend, Clapton ou encore... David Antoine: ils chantent Noël

Parmi la multitude d’albums de Noël parus cet hiver, celui de John Legend sort du lot. Celui de David Antoine aussi, mais dans un autre style...

4

Viva For Life: la Ville de Nivelles aussi a relevé ses défis

Arien Devyver, Ophélie Fontana et Sara De Paduwa sont sortis du cube de la Grand-Place de Nivelles avec un nouveau record pour l’opération Viva For Life à la clé. La cité aclote a répondu aux besoins logistiques et techniques des organisateurs du Viva for Life, tout en confirmant la générosité du BW.

5

Charleroi: une crèche pour sauver l’église de la démolition ?

L’église Saint-Basile de Couillet a été exceptionnellement ouverte dimanche dernier afin d’y accueillir une crèche géante. Elle est fermée au public depuis près de vingt ans et laissée à l’abandon depuis dix ans.

6

DéFI Namur: l’enquête d’un étudiant sur les dessous du conflit

Le conflit entre plusieurs membres du parti DéFI à Namur est passé sous la loupe d'un étudiant en journalisme. En ressort un reportage exclusif.

7

Miss Belgique| Rama Diallo: «Je ne sais pas qui m’a inscrite»

Nous poursuivons la présentation des trente finalistes à Miss Belgique 2019. Rama Diallo, Miss Hainaut, a 17 ans, vient de Charleroi et est élève en secondaire. L’élection se tient le samedi 12 janvier au Plopsaland, à La Panne et est diffusée sur AB3.

8

VIDÉOS | Le bijou de Vadis, les Mauves s’écroulent, les doublés d’Harbaoui et Samatta

Comme chaque semaine, retrouvez en vidéo les résumés et les buts de chacune des huit rencontres comptant pour la 20e journée de Pro League.

9

Norbert vous sert «Le meilleur repas de Noël»

Dès ce lundi, retrouvez Norbert Tarayre, Bruno Cormerais et leurs petites astuces pour ne rien rater lors de vos repas de fête. Avec, au bout de l’aventure, «Le meilleur repas de Noël».

10

Vandoorne a quitté la F1: «Aucun regret»

Stoffel Vandoorne a quitté la F1 (malgré lui) après deux ans difficiles. Le Courtraisien s’est dit «soulagé » de la fin de son calvaire, même s’il fut aussi synonyme de fin de carrière F1… pour l’instant. Le voilà en Formule E. De quoi retrouver le sourire?

