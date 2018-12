Jupiler Pro League: Charleroi s’incline à Zulte Waregem et manque l’occasion de réintégrer le top 6

Le Sporting de Charleroi s’est incliné, ce dimanche soir, à Zulte Waregem (3-1) en clôture de la vingtième journée de Jupiler Pro League. Les Carolos, sixièmes à l’entame de cette journée, rétrogradent à la huitième place du classement.

Suite à la défaite du Sporting d’Anderlecht ce samedi à Mouscron (3-1), Charleroi avait l’opportunité d’intégrer à nouveau le top 6 en cas de victoire à Zulte Waregem. C’est pourtant les Flandriens qui se créaient la première occasion sur corner suite à une tête non cadrée de Henrik Bjordal dès la deuxième minute de jeu.

Zulte Waregem tentait ensuite de mettre la pression sur la défense de Charleroi sans pour autant inquiéter le portier Nicolas Penneteau. Sur sa première tentative, Charleroi trouvait la latte grâce à une frappe de Cristian Benavente (13). Dans un début de match rythmé, Zulte Waregem ouvrait le score peu de temps après le quart d’heure de jeu grâce à une ‘Madjer’d’Hamdi Harbaoui (16). Les Carolos tentaient de réagir mais péchaient en zone de finition. Victor Osimhen manquait notamment son duel avec Sammy Bossut (33). Zulte Waregem, de son côté, faisait preuve d’un réalisme implacable. À la 37e, Harbaoui, une nouvelle fois, reprenait de la tête un coup franc pour inscrire son deuxième but de la soirée. Charleroi réduisait toutefois l’écart cinq minutes plus tard grâce à une reprise de volée à bout portant de Benavente dans le rectangle.

En seconde période, Zulte Waregem reprenait rapidement une avance de deux buts. Après une première frappe de Theo Bongonda sur le poteau, Erdin Demir récupérait la balle et ajustait Penneteau (50). Les Flandriens géraient ensuite leur avantage sans être mis en difficulté par Charleroi.

Sixième avant le début de la vingtième journée, Charleroi (30 points) chute à la huitième place suite aux victoires combinées du Standard de Liège face au KV Ostende 3-1 et de La Gantoise contre le Cercle de Bruges 4-1. Cinq points séparent cependant l’Antwerp, troisième, des troupes de Felice Mazzu. En fond de classement, Zulte Waregem (20 points) grimpe à la treizième position et se donne de l’air en prenant six points d’avance sur la lanterne rouge Lokeren.