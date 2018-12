VIDÉOS | Il y a 14 ans, le plus grave tsunami de l’histoire ravageait l’Indonésie

L’Indonésie a été frappé par un nouveau tsunami. Comme il y a 14 ans, presque jour pour jour…

L’Indonésie, archipel de 17 000 îles et îlots qui s’est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique.

Il y a presque 14 ans, le 26 décembre 2004, un tsunami provoqué par un séisme de 9,3 au large de Sumatra avait tué 220 000 personnes sur les côtes de l’océan Indien, dont 168 000 en Indonésie.

Le tsunami, dépassant 30 mètres de hauteur à certains endroits, avait touché l’Indonésie, le sud de l’Inde, les côtés du Sri Lanka et l’ouest de la Thaïlande.

Ce fut l’un des dix séismes les plus meurtriers et le plus grave tsunami de l’histoire.

Le 28 septembre 2018, un tremblement de terre de magnitude 7,5 et le raz-de-marée qui a suivi avait dévasté la ville de Palu, située sur la côte ouest des Célèbes, et ses environs, faisant au moins 2 073 morts. Mais 5 000 autres personnes sont toujours disparues, la plupart enterrées sous les décombres de bâtiments détruits.