Denver et Toronto, leaders, s’inclinent

Tant Denver, leader à l’Ouest, que Toronto, en tête à l’Est, ont été battus samedi soir sur les parquets de NBA, championnat nord-américain de basket. En visite au Staples Center de Los Angeles, les Denver Nuggets se sont inclinés 132-111 devant les Clippers. Quant aux Raptors, ils ont mordu la poussière à Philadelphie (126-101).

Avec trois joueurs à vingt unités au moins, Dalino Gallinari, Tobias Harris (21 pts) et Montrezl Harrell (20 pts), les Clippers ont profité de leur supériorité offensive pour infliger à la franchise du Colorado sa 10e défaite en 31 matches de saison. Les Californiens ont également été aidés par l’expulsion de Nikola Jokic, pierre angulaire du jeu des Nuggets, suite à une altercation avec les arbitres dans le troisième quart-temps. Les Clippers sont cinquièmes à l’Ouest (19v-13d) et se rendront à Golden State dimanche soir.

Les Warriors ont d’ailleurs émergé d’un duel contre les Dallas Mavericks (120-116) grâce à Kevin Durant, auteur d’un trois point salvateur à 15.6 de la sirène. Dans le sillage de son ailier All-Star (29 pts, 12 rbds, 8 pd), Golden State, double tenant du titre, est troisième à l’Ouest (22v-11d). A noter également la victoire étriquée d’Oklahoma City à Utah (106-107) grâce à une nouvelle performance de premier choix de Paul George (43 pts, 14 rbds, 6 pd). Le Thunder, deuxième (21v-10d), aligne donc un 4e succès de rang et confirme son excellent début de saison.

Toujours à l’Ouest, le derby texan entre Houston et San Antonio a tourné en faveur des Rockets. Grâce son duo Clint Capela (32 pts, 23 rbds) – James Harden (39 pts, 10 pd), Houston s’est imposé 108-101, brisant la spirale positive des Spurs, victorieux de 7 de ses 8 derniers matches. Les Rockets sont 7e (17v-15d) alors que San Antonio est aux portes du top 8 (9e, 18v-16d).

À l’Est, le duel au sommet entre Philadelphie et Toronto aura été serré l’espace de deux quart-temps. Dans le second acte, les Sixers ont fait la différence via Ben Simmons, Joel Embiid et JJ Redick. Sans Kawhi Leonard, les Raptors n’ont pas pu répondre défensivement aux armes de Philadelphie. Les Canadiens gardent toutefois la tête (25v-10d) alors que les Sixers sont 3e (22v-12d). Dauphin de Toronto à l’Ouest, Milwaukee (22v-10d) s’est fait surprendre à Miami (94-87). Efficace en défense, le Heat (8e, 15v-16d) a su cadenasser Giannis Antetokounmpo (9 pts à 3/12) pour signer une quatrième victoire de rang, et ce face à la meilleure attaque de la ligue.

Le match à suspense de la soirée a eu lieu à Washington, où les Wizards ont eu besoin de trois prolongations pour vaincre Phoenix (149-146). Bradley Beal, auteur de son premier triple double en carrière (40 pts, 11 rbds, 15 pd), s’est érigé en patron en l’absence de John Wall, victime de symptômes grippaux.