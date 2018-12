VIDÉO | Benito Raman réalise un clip hilarant pour les fêtes

À l’approche des fêtes, les clips aux couleurs de Noël sont légion. Le footballeur belge Benito Raman a réalisé une capsule vidéo hilarante avec un ami.

Benito Raman, le Gantois de 24 ans, évolue depuis deux saisons en Allemagne au

Fortuna Düsseldorf. Moins utilisé que lors du titre en Division 2, le Belge a du temps pour s’essayer à la musique.

«Benito Raman est le joueur le plus rapide de Bundesliga. Roberto Martinez regarde ce qu’il peut faire», chante l’ancien Diablotin avec un ami.

Un clip hilarant aux couleurs de Noël.

HOHOHO | @RamanBenito produced one of the best football songs of the year! ?????? @f95 @Bundesliga_EN pic.twitter.com/Bi3F2uDbPj