VIDÉO | Andros Townsend marque le goal de l’année en Premier League

Crystal Palace a créé la sensation en allant battre Manchester City à l’Etihad Stadium ce samedi. Durant la rencontre, Andros Townsend a inscrit un but exceptionnel.

Grosse sensation en Premier League, le championnat anglais. Opposé à Crystal Palace, Manchester City a pris l’eau à l’Etihad Stadium (2-3).

Pourtant, tout avait bien commencé avec l’ouverture du score de Gündogan. Mais en l’espace de deux minutes, Palace a fait la différence grâce à des réalisations de Schlupp et Townsend. Et quel but de l’Anglais!

À trente mètres du goal défendu par Ederson, Andros Townsend a envoyé une superbe volée en pleine lucarne. Certainement, le but de l’année en Premier League.

En deuxième période, Milivojevic a inscrit un troisième but pour Crystal Palace avant que Kevin De Bruyne, monté au jeu à la 62e minute, ne réduise le score en fin de rencontre.

Il fallait bien ce splendide but de Townsend pour faire chuter les Citizens à domicile!