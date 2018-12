Coupe de Belgique de handball (m) - Bocholt facile vainqueur de Hasselt, tenant du titre

(Belga) Bocholt, Tongres, Sporting Nelo et Visé se sont qualifiés samedi pour les demi-finales de la Coupe de Belgique. Le tenant du titre Initia Hasselt s'est incliné 33-41 face à Achilles Bocholt, le leader de la BeNeLeague.

L'affiche des quarts de finale n'a pas généré beaucoup de suspense. Initia a suivi le rythme pendant exactement cinq minutes. Bocholt a alors pris le large et a mené 15-21 à la pause. Si en deuxième période, Bocholt a continué à marquer, les choses ont moins bien tourné en défense. Mais avec un score de 33-41, il n'y avait pas de quoi se plaindre. Tongres-Sasja a été plus emballant. Dix minutes avant la fin, rien n'était décidé: 19-19. Les Limbourgeois se sont finalement imposés 23-21. NeLo a souffert en première mi-temps à Eynatten (12-12). Après la pause, les Limbourgeois ont pris les choses en mains, ce qui s'est traduit par une victoire 20-26. Houthalen, qui évolue en D2, a subi une défaite logique face à Visé, un club de BeNeleague (21-39). Le programme des demi-finales prévues en mars: Bocholt-Visé et Sporting NeLo-Tongres. (Belga)