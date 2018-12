Les Belges à l'étranger - Premier but de Bjorn Engels avec Reims, Meunier titulaire et vainqueur avec Paris

(Belga) Neuf rencontres étaient au programme de la 19e journée de Ligue 1 ce samedi soir. Une soirée dont on retiendra surtout, côté belge, le premier but avec Reims de Bjorn Engels, le succès du Paris St-Germain de Thomas Meunier contre Nantes, le partage de Lyon et Jason Denayer contre Montpellier et la défaite de Monaco et Youri Tielemans contre Guingamp.

Aligné dans le quatre arrière rémois avec Thomas Foket, Bjorn Engels a sauté plus haut que tous à la 53e minute pour placer un coup de tête au fond des filets et permettre aux siens d'égaliser à 2-2 contre Caen, ce qui sera d'ailleurs le score final. Grâce à ce succès Reims conserve sa 9e place avec 26 points. Le champion en titre et leader du championnat Paris a pour sa part gagné 1-0 contre Nantes. Thomas Meunier était titulaire et donc présent sur la pelouse au moment où Kylian Mbappé est venu offrir la victoire aux siens à la 68e minute. Meunier a été remplacé à la 81e minute alors qu'Anthony Limbombe n'était pas présent chez les Nantais. Au classement, Paris totalise désormais 47 points, 13 de plus que son premier poursuivant Lille qui a concédé la défaite 1-2 contre Toulouse avec qui Aaron Leya Iseka était remplaçant. Les Toulousains montent ainsi à la 14e place avec 21 points. Lyon, 3e avec 32 points, a quant à lui manqué une belle opportunité de passer deuxième en partageant 1-1 contre Montpellier. Jason Denayer a disputé toute la rencontre en faveur des Gones. En fond de classement, Youri Tielemans et Monaco n'ont pas encore trouvé le remède et sont toujours en quête de continuité sous les ordres de Thierry Henry. Battu 0-2 contre Guingamp avec le Diable Rouge sur le terrain mais sans Nacer Chadli, l'ASM est avant-dernier avec 13 points. Les Monégasques restent donc derrière Dijon (18e, 16 pts) qui s'est incliné 3-0 contre St-Etienne. Dijon a évolué sans Laurent Ciman, absent de la feuille de match et annoncé sur le départ. Dans la première moitié de tableau, Strasbourg et Matz Sels se sont imposés 2-0 contre Nice et tiennent le coup à la 6e place avec 26 points. Enfin Baptiste Guillaume était réserviste lors de la défaite 4-0 de Rennes à Nimes et est 11e de Ligue 1 avec 23 points. - Pays-Bas - Le PSV Eindhoven a signé un 16e succès en championnat samedi soir en s'imposant 3-1 contre l'AZ Alkmaar dans un match comptant pour la 17e journée d'Eredivisie. Dante Rigo est resté sur le banc avec le PSV alors que l'AZ était privé de Stijn Wuytens, blessé. Alessandro Ciranni et Marco Ospitalieri n'ont pas eu droit à du temps de jeu non plus avec Sittard qui a partagé 0-0 contre Groningen où Kevin Begois s'est également installé sur le banc. Arno Verschueren a pour sa part disputé les 90 minutes du match remporté 4-2 par son équipe Breda contre Heerenveen. Il n'est pas le seul Belge à avoir foulé les pelouses d'Eredivisie puisque Herve Matthys et Dario Van den Buijs étaient en action lors du duel entre l'Excelsior et Heracles, remporté 0-3 par Heracles. Dans cette même rencontre Jinty Caenepeel et Siebe Horemans étaient remplaçants. Au classement, le PSV est 1er avec 48 points, Heracles est 5e (26 pts), Alkmaar 7e (25 pts), Sittard 9e (20 pts), l'Excelsior 14e (16 pts), Groningen 15e (15 pts) et Breda 17e (15 pts). (Belga)