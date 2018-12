Jumping de Londres - Cox, sur Evert, 2e en Coupe du Monde au lendemain de la tragique disparition de Chalino

(Belga) Avec son hongre de 9 ans Evert, le cavalier Karel Cox a terminé deuxième de l'épreuve de Coupe du Monde de saut d'obstacle samedi à l'International Horse Show de Londres. Cette performance a probablement constitué une petite consolation pour le cavalier, qui a dû faire face la veille à la mort de Chalino, un hongre de 8 ans.

Vendredi après avoir participé à une épreuve avec Chalino, Cox a remarqué que son cheval, un fils de Chippendale, s'était occasionné une petite blessure. Le cavalier a appelé le vétérinaire qui, pour prévenir le risque d'infection, a fait une injection. Peu après, Chalino est mort. Une autopsie devrait fournir la cause du décès. Dans l'épreuve de Coupe du Monde, dix-huit combinaisons, soit la moitié des participants, ont participé au barrage. Cox et Evert n'ont pas commis d'erreur mais ils ont été 19 centièmes plus lents que l'Anglais William Whitaker et son étalon de 14 ans Utamaro. L'Américaine Lara Kraut a pris la troisième place avec Zeremonie avec un écart de 68 centièmes. Olivier Philippaerts et Extra ont également bouclé un parcours sans faute synonyme de neuvième position. François Mathy Jr, qui a écopé de 4 points de pénalité au premier tour avec Casanova, a fini 22e. Au classement de la Coupe du Monde de la Ligue de l'Europe de l'Ouest, le Suisse Steve Guerdat occupe la première place avec 58 points après 8 des 13 manches. Il compte neuf points d'avance sur Pieter Devos, vainqueur à Stuttgart il y a cinq semaines. L'Australienne Edwina Tops-Alexander est troisième à onze points. Gudrun Patteet (37 points), vainqueur de la deuxième épreuve à Helsinki en octobre, est 6e, Olivier Philippaerts (33) 10e, Niels Bruynseels (31) 12e et Cox (24) 17e. Les dix-huit premiers participeront à la finale du 3 au 7 avril à Göteborg, en Suède. La neuvième épreuve, le Jumping de Noël de Malines, est au programme la semaine prochaine. (Belga)