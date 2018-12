Euromillions Basket League - Le Brussels crée la surprise à Ostende, battu pour la deuxième fois de la saison

(Belga) Le Brussels a créé la surprise en allant s'imposer 58-59 à Ostende, samedi, dans le cadre de la 11e journée de l'Euromillions Basket League.

Le Brussels a pris la tête dès le premier quart-temps (14-15) et menait de 6 points à la pause (27-33). Les hommes de Serge Crevecoeur ont porté leur avantage à 11 points en début de troisième quart (28-39). Le champion de Belgique alors entamé une remontée qui lui a même permis de mener 47-43 durant cette période. Un layup de Domien Loubry suivi d'un trois points d'Aleksander Lichodzijewski ont permis aux Bruxellois de reprendre l'avantage (47-48) avant d'entamer les dix dernières minutes. La rencontre est restée indécise dans le dernier quart. A 54-54, Amin Stevens a réussi deux tirs et un lancer franc qui ont donné un avantage décisif au Brussels. Nemanja Djurisic a manqué le lancer franc de l'égalisation en toute fin de partie. La rencontre s'est achevée 58-59. Avec ses 21 points, Stevens a été le meilleur marqueur de la partie. Vincent Kesteloot a inscrit 14 points pour Ostende. C'est seulement la deuxième défaite en onze rencontres d'Ostende qui est en tête du championnat. Le Brussels est cinquième avec 6 victoires en 9 rencontres. Mons-Hainaut s'est imposé 72-78 à Malines. En tête en première période (33-39), les Renards ont vu les Kangoeroes revenir à leur hauteur dans le troisième quart, conclu sur un léger avantage en faveur des visiteurs (66-69). Intraitable aux lances francs, Mike Smith (18 points au final) a assuré la victoire des Montois (72-78). Mons-Hainaut est deuxième avec 7 victoires en 11 matchs. Malines (4 victoires et 7 défaites) est sixième. Alost a battu Limbourg United 94-90. Les deux équipes comptent 3 victoires en 10 rencontres. (Belga)