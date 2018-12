(Belga) Des milliers de personnes se sont retrouvées pour le troisième samedi d'affilée à Belgrade afin de protester contre le président serbe en poste, Aleksandar Vucic.

Une foule de plus de 5.000 personnes ont manifesté, notamment devant le média public RTS, réputé soutien à M. Vucic, et devant le siège du gouvernement. La première marche avait eu lieu en réponse au lynchage d'un politicien d'opposition, Borko Stefanovic, en marge d'un rassemblement au sud de la Serbie fin novembre. M. Vucic s'est moqué de ce premier rassemblement à Belgrade, estimant qu'il était limité et que "même s'il y avait 5 millions" de personnes il ne cèderait pas. Le second mouvement de protestation a été organisé autour du hashtag #1od5miliona (un sur cinq millions). Alors qu'officiellement M. Vucic ne dispose que d'un rôle largement cérémoniel, il détient beaucoup de pouvoir en Serbie et participe de manière ouverte à la gouvernance. Son parti progressiste a dominé le parlement au cours des trois dernières élections depuis 2012. M. Vucic a débuté un mandat de cinq ans en tant que président l'an dernier. L'opposition serbe, affaiblie par des conflits internes, des scandales de corruption et d'une faible exposition dans les médias publics depuis l'accès au pouvoir de M. Vucic. Si bien que les adversaires du pouvoir sont marginalisés. (Belga)