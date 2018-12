Proximus League - Le Beerschot (3-0 contre Lommel) reprend la tête de la seconde période

(Belga) Le Beerschot-Wilrijk s'est facilement imposé samedi soir face à Lommel (3-0) dans le cadre de la 20e journée de la Proximus League. Du coup, les 'Rats' reprennent la première place de la seconde période au FC Malines, vainqueur de Tubize (3-1). Après six journées, les deux clubs comptent 11 points et 4 victoires mais le Beerschot a une meilleure différence de buts: 8 contre 7.

Résolument porté vers l'attaque, le Beerschot a enfoncé Lommel, qui lui avait infligé sa dernière défaite à domicile le 22 septembre. Jan Van den Bergh (12e, 1-0), Tarik Tissoudali (26e, 2-0), Marius Noubissi (33e, 3-0) ont directement fait comprendre aux Limbourgeois qu'ils ne répéteraient pas leur coup. Plus tôt dans la journée, le FC Malines a décroché sa 13e victoire contre Tubize (3-1) grâce à Rob Schoofs (7e) et Igor De Camargo (34e, 43e) alors que Schuster avait réduit l'écart (41e, penalty). Malines conserve sa première place au classement général avec 44 points, soit 6 de plus que le Beerschot. L'AFC Tubize est dernier avec 16 points. Malgré un seul point pris en trois rencontres, les Brabançons wallons restent 5e (7 points) de la deuxième période. Ils sont suivis par Westerlo (6 points) et OH Louvain (4), qui ont fait match nul vendredi (0-0). Dimanche (16 heures), l'Union Saint-Gilloise se rend à Roulers pour tenter de conserver sa troisième place au classement général (32) et à celui de la seconde période (8). (Belga)