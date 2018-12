Coupe du monde des clubs: Pour Solari, le «Real est habitué à répéter les succès»

Le Real Madrid a remporté la Coupe du monde des clubs pour la troisième année consécutive. «Cette équipe est habituée à répéter les succès», a commenté l’entraîneur madrilène Santiago Solari après la victoire 4-1 contre Al Ain.

«Mais, c’est comme lorsqu’on voyage en avion, plus on le fait plus on a peur. Mais, ils (les joueurs) aiment ça et à chaque fois ils le font avec sérieux.»

«Nous avons produit un match complet, comme en demi-finales. Et cette équipe ne se lasse pas de gagner. Tout le mérite revient aux joueurs. Il serait difficile de gagner (encore) trois Ligues des champions et trois Mondiaux des clubs. Je suis très satisfait. Alors, nous devrons monter dans l’avion et nous laisser aller. Ensuite, les critiques recommenceront quand nous arriverons à Madrid…»

Al Ain a disputé la finale après avoir éliminé River Plate en demi-finales. «Nous devons être fiers. Personne ne nous attendait en finale. On doit être satisfaits et fiers, même si dans quelques jours, on va devoir revenir à la réalité et se préparer pour les compétitions nationales», a déclaré l’entraîneur du club emirati Zoran Mamic. «Le Real Madrid mérite ce trophée. Ils ont joué un très bon football, de grande qualité. Al Ain a fait un bon tournoi, mais c’était difficile pour nous avec quatre matches en dix jours. Nous n’avons pas eu la fraîcheur suffisante.»