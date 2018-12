Leye démontre qu’il n’a rien perdu de ses qualités de buteur: «Cela me tenait à cœur»

Du haut de ses 36 ans, l’attaquant sénégalais a parfaitement ponctué de deux têtes rageuses l’excellente prestation d’un Mouscron qui a enfoncé Anderlecht dans sa crise.

Un cinquième match sans victoire en championnat et une place dans le top 6 qui ne tient plus qu’à un fil, les Anderlechtois sont repartis la tête bien basse du stade du Canonnier ce samedi soir. La faute à un Excel Mouscron bien valeureux qui a rendu une excellente copie pour méritoirement s’imposer 3-1. Pour couronner le tout, les hommes de Bernd Storck ont agrémenté leur prestation par trois très jolis buts. Il y a eu la frappe lointaine de Bakic qui est d’ores-et-déjà le but du week-end, puis ces deux têtes rageuses d’un Mbaye Leye qui a prouvé qu’il n’avait rien perdu de ses qualités de buteur.

«Cela me tenait à cœur de marquer, sourit l’attaquant de 36 ans. Il y a longtemps que je suis ici, mais je joue des bouts de matches. J’ai une relation spéciale avec l’entraîneur. Ce samedi, il m’a vraiment fait confiance en m’alignant à ma position de prédilection. Dans ces conditions, c’était obligatoire pour moi de faire un bon match. Mais, cette victoire, importante pour nous en bas de tableau, on la doit à un gros travail de toute l’équipe. On ne peut pas ressortir une individualité.»