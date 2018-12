Nainggolan et l’Inter rejoints dans les arrêts de jeu par le Chievo

L’Inter Milan s’est fait rejoindre dans les arrêts de jeu et a partagé 1-1 face à la lanterne rouge, le Chievo Vérone, samedi lors de la 17e journée de Serie A. Radja Nainggolan a joué 67 minutes alors que Sofian Kiyine, titularisé pour la 3e fois de la saison, a été remplacé à la pause.

Les ‘Nerazzurri’avaient pris l’avantage en première période et pensaient avoir fait la différence grâce à un but du Croate Ivan Perisic (39e). Mais la douche froide pour les Interistes est arrivée à la 90e+1 sur un but de l’éternel Sergio Pelissier, 39 ans.

Malgré ce faux pas, l’Inter reste à la troisième place avec 33 points, huit de moins que Naples, et treize de moins que la Juventus qui doit encore affronter la Roma samedi soir.

Le Chievo (pénalisé de 3 points en début de championnat) enregistre pour sa part un 6e partage consécutif mais reste dernier avec cinq petits points.