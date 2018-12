D1B: Pas de miracle pour Tubize, surclassé à Malines (3-1)

Sans surprise, Malines s’est facilement imposé face à Tubize (3-1). Defourny s’est néanmoins distingué en arrêtant un penalty.

Avec une philosophie résolument défensive, Tubize n’a tenu que 9 minutes dans cette rencontre, avant que la frappe déviée de Schoofs ne termine dans les filets de Defourny. C’est ensuite sur corner que Tubize s’est fait surprendre, avec un De Camargo plus prompt que Goudiaby et Touré.

Les Sang et Or ont repris un mince espoir avec un penalty converti par Schuster à la 40e minute. Mais trois minutes plus tard, De Camargo était de nouveau au bon endroit pour faire le 3-1.

En deuxième période, Malines a continué de porter le danger devant la cage tubizienne. Kaya a eu le 4-1 au bout des pieds à un quart du terme, mais son penalty a été détourné avec brio par Defourny.

Tubize termine l’année 2018… sans avoir gagné une seule fois à l’extérieur!