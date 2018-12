Troisième victoire consécutive pour Lukebakio et Raman avec Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf s’est imposé in extremis 0-1 face à Hannovre samedi lors de la 17e journée de Bundesliga. Buteur face à Dortmund la semaine dernière, Dodi Lukabakio était une nouvelle fois titulaire mais n’a pas pu trouver le chemin du but. Benito Raman est lui monté au jeu à la 70e minute.

Le but décisif a été inscrit à la 90e+2 par Oliver Fink.

Il s’agit de la troisième victoire consécutive pour Düsseldorf qui continue à remonter le classement. Les promus sont 14es avec 18 points et creusent l’écart sur leurs adversaires dans la lutte pour le maintien. Stuttgart, 16e et actuel barragiste pour le maintien, compte 14 unités, et Hanovre, premier relégué, en possède 11.