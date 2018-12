VIDÉO | Les éboueurs de Paris se transforment en rappeurs pour inciter les gens à la propreté

Un collectif d’éboueurs parisiens ont réalisé un clip de rap, dans lequel ils veulent inciter les gens à la propreté dans la capitale.

Si les éboueurs belges sont plutôt aux collectes des étrennes, ceux en France, et plus particulièrement à Paris, se démarquent par leur originalité. Sous le nom «La triple XL», un collectif de plusieurs éboueurs parisiens ont sorti un morceau et même un clip musical. Le but? Plaider pour la propreté en ville.

Tout au long de la vidéo, les trois rappeurs amateurs vont parcourir les beaux quartiers de la capitale française en tenue de travail, afin de raconter leur quotidien, qui n’est pas toujours très drôle. Une des phrases de leur refrain en dit déjà long sur leur objectif: «Dans la capitale qu’on aime tellement beaucoup, sur les trottoirs que les gens salissent, on enlève tout.»

Avec beaucoup d’humour, ils dénoncent aussi le manque de considération de leur métier. «Considérés comme des feignants, notre sport d’hiver préféré, slalomer entre les passants et les deux-roues mal stationnés.»

Interviewés par ITélé en 2016, lors de la sortie d’un autre clip portant le nom «Oh Mon Balai», ce groupe d’éboueurs avait déclaré qu’ils voulaient faire passer ce message de propreté avec de l’humour «Car les messages sérieux, ça ne passe jamais.»

On peut aussi apercevoir que les trois rappeurs sont vêtus de gilets jaunes. C’est peut-être un clin d’œil à l’actualité, où la capitale française a été saccagée plusieurs fois par des casseurs lors des manifestations de gilets jaunes.